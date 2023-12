W Krakowie do lutego będzie można oglądać konkursowe szopki

W kategorii szopek dorosłych i młodzieżowych zostało przyznanych 11 pierwszych miejsc. Również w tym roku po raz pierwszy zostały przyznane nagrody w kategorii OFF. W tej kategorii pewne było jedynie to, że w dziełach musi pojawić się święta rodzina i krajobraz Krakowa. Eksponaty mogły być wykonane dowolną techniką i z dowolnego materiału. – Zgłoszono nam 16 dzieł, właściwie bardziej inspirowanych szopką jak samych szopek – mówi Małgorzata Niechaj, kustosz wystawy szopek. – Była szopka w formie kart Pokemonów, porcelanowa, z włóczki, prezentacja multimedialna – dodaje. Najwyżej w tej kategorii zostały ocenione szopki Miejskich Hafciarek – haftowane kwadraty na tle zdjęcia krajobrazu Krakowa oraz malowana na szkle szopka Wiesława Barczewskiego, znanego twórcy szopek miniaturowych.

Konkursowe szopki: Tradycja i aktualność

W szopkach pojawiają się nawiązania do architektury Krakowa i scen biblijnych ale też prawie zawsze występują w nich nawiązania do aktualnych tematów kulturalnych czy politycznych. We wcześniejszych latach pojawiały się odniesienia np. do generała Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy czy Jana Pawła II, nawiązania do klubów piłkarskich Wisły i Cracovii, wojny w Ukrainie, pandemii COVID-19.

W tym roku były nawiązania do wyborów parlamentarnych, Roku Matejki, Roku Tetmajera czy 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. – Mamy więc w szopkach figurki posągów Matejki czy Tetmajera, Matejki przy sztaludze malującego Kopernika, Kopernika na globie ziemskim, sceny osadzania chochoła w Bronowicach, chaty bronowickie – wymienia Małgorzata Niechaj. Zaznacza, że trudno byłoby wybrać jej jedną z szopek, która podoba się jej najbardziej – bo podobały się jej wszystkie, niemniej zwróciła uwagę na szopkę księżycową z nawiązaniem do profesora Kazimierza Kordylewskiego, krakowskiego astronoma i zawsze bardzo podobają się jej ręcznie wykonywane ozdoby np. zwierzynieckie kwiaty z cynfolii w szopkach rodziny Malików czy rzeźbione drewniane figurki.

Konkurs Szopek Krakowskich odbywa się niemal nieprzerwanie od 1937 r., nie licząc okresu II wojny światowej. Od 1946 r. jego organizatorem jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.