Ostatnie godziny na formalności, by zagłosować w wyborach. Urzędy pracują dłużej

Okazuje się, że wiele osób niezameldowanych korzysta z takiej możliwości. Tylko w Warszawie do 9 października zrobiło to ponad 105 tys. osób, z czego w poniedziałek ponad 16,5 tys. – za pośrednictwem ePUAP-u.

Mieszkańcy Wrocławia zdecydują o wyborze 14 posłów oraz dwóch senatorów. Głosować będą mogli w jednej z 316 obwodowych komisji wyborczych.

Na koniec czerwca uprawionych do głosowania we Wrocławiu było 465 tysięcy 917 mieszkańców. Tu także osoby niezameldowane, ale stale mieszkające w stolicy Dolnego Śląska dopisują się do rejestru wyborców. Do 9 października zdecydowało się na to prawie 48 tysięcy osób, a liczba ta wciąż rośnie.

…Albo głosuj na zaświadczenie

Drugą opcją na głosowanie poza stałym miejscem zameldowania jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Trzeba pamiętać, że taki dokument jest wydawany tylko raz i nie można dostać duplikatu. Więc w przypadku jego zagubienie wyborca traci możliwość głosowania.

I wielu korzysta z takiej możliwości. Tylko w Szczecinie do tej pory wydano prawie 4,5 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania, a do spisu dopisało się ponad 10 tysięcy osób. - To prawie dwukrotnie wyższe wartości niż przy ostatnich wyborach parlamentarnych – podał szczeciński magistrat.