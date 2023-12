Prace Banksy’ego na Kazimierzu. Wystawa z miejską ścieżką dźwiękową

Opatrzeni z tysiącami podobnych do siebie obrazów Bożego Narodzenia nie podajemy już w wątpliwość historycznej obecności drewnianego żłóbka, stajenki, wołu i osła. Trudno byłoby nam zaakceptować fakt, że ta scena mogła wyglądać zupełnie inaczej. A co, jeśli to wszystko jest tylko wyobrażeniem malarzy sprzed wieków?