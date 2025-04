Będą lepiej segregować? Duże inwestycje miast w punkty zbierania odpadów

Nowy PSZOK krakowskiej Nowej Hucie. Pomoże z odpadami niebezpiecznymi?

W stolicy Małopolski dzięki dofinansowaniu powstanie kolejny PSZOK. Po Lamusowni przy ulicy Nowohuckiej i Punkcie Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych (PGOW) Barycz, będzie to trzeci tego typu punkt w mieście. Zostanie utworzony w Nowej Hucie przy ulicy Igołomskiej i będzie przeznaczony głównie dla mieszkańców nowohuckich dzielnic i osiedli peryferyjnych. Jak zaznacza Piotr Odorczuk, rzecznik krakowskiego MPO podstawowym celem nowego PSZOK będzie umożliwienie selektywnej zbiórki odpadów, głównie problemowych, zagrażającemu środowisku.

– Chodzi nam i o to, żeby w Nowej Hucie, największej dzielnicy Krakowa pojawiało się jak najmniej dzikich wysypisk. Chcemy też zapobiegać wrzucaniu odpadów niebezpiecznych do odpadów zmieszanych i innych frakcji, w których nie powinny się takie odpady znaleźć – wyjaśnia Odorczuk.

Ale to nie wszystkie funkcje nowego punktu. W zaplanowanym w budynku PSZOK będzie działał również punkt napraw, w którym będą się odbywać naprawy użytkowanych przedmiotów przed ich przekazaniem kolejnym użytkownikom. Zostanie tu też zorganizowana możliwość wymiany przedmiotów nadających się do dalszego użytkowania. – Przewidujemy również zainstalowanie zautomatyzowanej stacji do zbiórki odpadów opakowaniowych (tzw. „wrzutomat”) oraz urządzenia do selektywnego zbierania drobnych odpadów problemowych dostosowanych do zbierania zużytych strzykawek, czy przeterminowanych leków – dodaje Odorczuk.

Dofinansowanie dla Krakowa wyniesie ponad 19 mln zł, całkowity koszt inwestycji - 28 mln zł. Prace zaplanowano do połowy 2026 r.

Więcej mobilnych punktów do selektywnego zbierania odpadów problemowych

Bydgoszcz, która do tej pory dzięki unijnemu wsparciu wybudowała 3 miejskie PSZOK-i przy ul. Inwalidów, Ołowianej i Jasinieckiej ma zamiar skorzystać z dofinansowania już w tym roku. Planuje budowę kolejnego, stacjonarnego PSZOK przy ul. Kieleckiej oraz 3 mobilnych PSZOK, a także montaż 60 miejskich punktów na elektroodpady. Mobilne PSZOKI będą rotacyjnie przemieszczały się po terenie miasta.