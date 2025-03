Woda coraz droższa. O ile wzrosną rachunki mieszkańców miast?

Klienci indywidualni, których Gdańskie Wodociągi mają 23 tys., rozliczani są co 3 miesiące i opłatę abonamentową będą mieć doliczaną do każdego rachunku. A wspólnoty mieszkaniowe (rozliczane co dwa miesiące) i spółdzielnie mieszkaniowe (rozliczane co miesiąc) będą mieć opłatę abonamentową doliczoną do każdego rachunku i będą ją dzielić pomiędzy gospodarstwa domowe.

Czytaj więcej Samorząd Duże zmiany w rachunkach za wodę i ścieki. Jest projekt nowych przepisów Ministerstwo Infrastruktury złożyło projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy – Prawo wodne. Jednym z jego celów jest przeniesienie kompetencji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na poziom gminy.

„Przyjmując założenie, że statystycznie mieszkaniec zużywa trzy metry sześcienne wody, to miesięcznie zapłaci więcej o 3,81 zł” - podaje gdański ratusz.

Opłata abonamentowa za wodę i ścieki w polskich miastach

W Warszawie opłatę abonamentową wprowadzono dwa lata temu. - Pokrywa ona koszty związane z obsługą i rozliczaniem odbiorców usług, a także wystawianiem oraz dystrybucją faktur. Jest ona zawsze w takiej samej wysokości, bez względu na ilość pobranej wody lub odprowadzonych ścieków – mówi Jolanta Maliszewska, rzeczniczka MPWiK w Warszawie. Urzędniczka dodaje, że wysokość opłaty jest uzależniona od warunków świadczenia usług oraz sposobu rozliczania się.

W Warszawie oraz w gminach Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew i w miastach Piastów i Pruszków taryfa na wodę i ścieki w tym roku się jeszcze nie zmieniła. Ostatnia podwyżka miała miejsce w lipcu 2024 roku. I do lipca mieszkańcy stolicy oraz sąsiednich gmin, które korzystają z usług MPWiK płacą za 1 m3 wody 5,43 zł, i 8,29 zł za 1 m3 ścieków. Opłata łączna to 13,72 zł za m3.

Od lipca opłaty wzrosną odpowiednio do 5,9 zł za m3 wody i 9 zł za m3 ścieków. Opłata łączna wzrośnie do 14,9 za m3. Kolejna podwyżka czeka mieszkańców w 2026 roku.