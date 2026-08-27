Po latach przerwy kolej wraca do miejsc, z których zniknęła na dekady. Na północnym wschodzie Polski po 33 latach pociągi pasażerskie ponownie docierają do Łomży, a na południu kraju po ponad 20 latach wracają połączenia kolejowe na Sądecczyznę. Inwestycje w unowocześnienie infrastruktury przynoszą krótsze czasy przejazdu, poprawiają dostępność transportową i wzmacniają potencjał rozwojowy regionów.

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Na Pomorzu trwa modernizacja linii kolejowej Maksymilianowo – Gdynia Główna, łączącej województwo pomorskie z kujawsko-pomorskim. To jedna z najważniejszych i największych inwestycji kolejowych realizowanych w północnej Polsce. W czerwcu, po ponad dwudziestu latach, pociągi wróciły na wyremontowaną linię kolejową Somonino – Kartuzy, gdzie udostępniony został także nowy przystanek Somonino Bernardyno. Na 27-kilometrowym odcinku Kościerzyna – Somonino trwają prace przy rozbudowie linii do dwóch torów, budowane są nowe perony na stacjach i przystankach Kościerzyna, Skorzewo, Gołubie Kaszubskie, Sławki i Somonino.

Przywracanie połączeń to priorytet

Wznowienie ruchu pociągów na trasie Somonino – Gdańsk Osowa planowane jest na grudzień 2026 r., a na trasie Kościerzyna – Somonino w grudniu 2027 r. Zakończenie wszystkich prac na trasie Kościerzyna – Somonino – Gdańsk Osowa planowane jest do końca 2027 r., natomiast realizacja robót na pozostałych odcinkach linii nr 201 w następujących latach: Gdańsk Osowa – Gdynia Główna w latach 2026-2031 (zakończenie całego projektu, w tym pozyskanie wymaganych pozwoleń do 2032 r.) oraz Maksymilianowo – Kościerzyna w ramach 4 kontraktów w latach 2026-2029.

Kolejna duża inwestycja na Pomorzu to modernizacja linii Lębork – Słupsk, która dzięki zwiększeniu prędkości pociągów skróci podróż pomiędzy Gdynią a Słupskiem o kwadrans. Natomiast w przyszłym roku, po ponad 30 latach, podróżni ponownie będą mogli wsiąść do pociągów w Bytowie, aby przez Kościerzynę dotrzeć koleją do Trójmiasta. Dostęp do kolei mieszkańcom tej części woj. pomorskiego przywróci rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Lipusz – Bytów. Szacuje się, że podróż najszybszymi pociągami z Bytowa do Gdańska, po zakończeniu wszystkich prac, zajmie około 100 minut. – Przywracanie dostępu do kolei na tych liniach, gdzie od lat nie były realizowane przewozy pasażerskie i towarowe, to jeden z naszych priorytetów – deklaruje Michał Gil, członek zarządu PLK, dyrektor ds. eksploatacji.

Dla województw łódzkiego i mazowieckiego duże znaczenie będzie miało przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich pomiędzy Skierniewicami i Czachówkiem. Na około 64-kilometrowym odcinku prace obejmują modernizację torów, rozjazdów i sieci trakcyjnej, budowę nowej nastawni, przebudowę trzech stacji kolejowych, odbudowę sześciu przystanków osobowych oraz budowę i przebudowę łącznie 87 obiektów inżynieryjnych. – Przywracamy możliwość rozwoju połączeń pasażerskich na trasie, mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei i sprawniejsze podróże pomiędzy miejscowościami obu regionów. To także istotny projekt dla gospodarki i transportu, ponieważ wzmacniamy alternatywny szlak kolejowy dla aglomeracji warszawskiej – zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Większy komfort podróżowania

Na styku województw śląskiego i małopolskiego finiszuje modernizacja linii kolejowej pomiędzy Suchą Beskidzką a Żywcem, która przyspieszy przejazd pomiędzy tymi stacjami o pół godziny. To jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych na południu Polski. – Jej realizacja przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu pociągów, poprawi komfort podróżowania oraz zwiększy dostępność transportową regionu – stwierdził Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski. Po zakończeniu prac, jeszcze w tym roku na trasę będą mogły wrócić pociągi dalekobieżne PKP Intercity, np. Halny, który obecnie omija Żywiec trasą alternatywną biegnącą przez Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.

Natomiast w samej Małopolsce przyspiesza realizacja projektu Podłęże – Piekiełko, składającego się z modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz oraz budowy 58 km nowej linii, która połączy Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Dzięki temu ułatwiona będzie komunikacja Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną: najszybsze pociągi pokonają trasę Kraków – Nowy Sącz w około 60 minut.

Kolej odbudowuje swoje znaczenie na Podkarpaciu. W lipcu wznowiony został ruch pasażerski na kierunku Sandomierz – Warszawa oraz Stalowa Wola – Rzeszów. Podróżni na trasie wsiadają do pociągów z nowych peronów. Do 30 sierpnia wykonane zostaną również zasadnicze roboty pozwalające na uruchomienie jazdy pociągów na kolejnym odcinku Chmielów – Padew o długości 15 km i tym samym po całej linii nr 25.

To jeszcze nie koniec prac nad modernizacją

Jeszcze przed wakacjami spektakularne otwarcie miało miejsce na północnym wschodzie Polski, gdzie po 33 latach pociągi pasażerskie ponownie zaczęły docierać do Łomży. Uruchomienie połączeń wymagało odbudowy 17 km linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża oraz odtworzenia infrastruktury pasażerskiej na stacji w Łomży. Inwestycja przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom Łomży. W Śniadowie wybudowano około kilometrową łącznicę kolejową, dzięki której pociągi jadące z Białegostoku nie muszą zmieniać kierunku jazdy na stacji Śniadowo. Rozwiązanie skraca czas podróży i usprawnia prowadzenie ruchu. Na trasie Śniadowo – Łapy zwiększono parametry eksploatacyjne linii, a podróżni mogą korzystać z nowych przystanków w Konarzycach, Kozikach i Śniadowie Starej Stacji.

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Zarazem przywrócenie ruchu pasażerskiego nie oznacza zakończenia inwestycji. Modernizacja trasy Łapy – Śniadowo – Łomża będzie kontynuowana w kolejnych latach. Zaplanowano dalsze prace na stacjach i przystankach oraz rozbudowę infrastruktury, która jeszcze bardziej poprawi dostępność kolei w regionie.

W perspektywie pociągi mają także wrócić do 80-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, największego polskiego miasta pozbawionego dostępu do kolei. Odbudowa obejmie dwa odcinki jednotorowej linii kolejowej nr 159, o łącznej długości ok. 20 km: od Jastrzębia-Zdroju Centrum do Pawłowic Śląskich oraz pomiędzy Żorami i Orzeszem. Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu wzdłuż linii będzie ciszej, a przewoźnicy będą mogli wykorzystywać pociągi kursujące z prędkością do 120 km/h.