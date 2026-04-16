Miasta coraz rzadziej kupują biletomaty stacjonarne, ponieważ stawiają na aplikacje mobilne
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił właśnie przetarg na dostawę 16 nowych biletomatów. – Wyłoniony w nim wykonawca dostarczy i zamontuje stacjonarne urządzenia, a także skonfiguruje je z działającym w Radomiu systemem karty miejskiej oraz systemem płatności – przekazał Urząd Miejski w Radomiu.
Biletomaty stacjonarne w polskich miastach pozostają częścią infrastruktury komunikacji miejskiej, choć ich znaczenie spada na rzecz rozwiązań cyfrowych. Miasta inwestują w nie wybiórczo, często dzięki funduszom unijnym, bo pasażerowie coraz częściej wybierają aplikacje mobilne i płatności bezgotówkowe.
W Rzeszowie działa 49 biletomatów stacjonarnych oraz 211 mobilnych. Urządzenia stacjonarne znajdują się na przystankach o największym natężeniu ruchu pasażerskiego oraz w budynku Portu Lotniczego Jasionka. – Ostatni zakup biletomatów stacjonarnych miał miejsce w 2023 r. i obejmował dwa urządzenia – przekazał Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
W Olsztynie – jak poinformował Patryk Pulikowski z Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta – funkcjonują 63 biletomaty stacjonarne. Spośród nich 12 najnowszych zamontowano w styczniu i lutym 2024 r. przy II linii tramwajowej. Kielce z kolei dysponują 20 biletomatami stacjonarnymi, kupionymi w 2011 roku. Od tego czasu miasto nie dokonało kolejnych zakupów.
Zarząd Transportu Metropolitalnego zakończył w lipcu ub. roku montaż na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 132 nowych solarnych biletomatów. Najwięcej nowych urządzeń, 17, trafiło do Katowic. Po sześć biletomatów zainstalowano w Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej, Tychach i Zabrzu, a po pięć – w Będzinie, Piekarach Śląskich i Sosnowcu.
W lipcu ub. roku Grudziądz ogłosił przetarg na osiem biletomatów. Postępowanie było powtarzane, a we wrześniu zakończone. – Na początku roku w mieście pojawiło się osiem nowoczesnych biletomatów solarnych. To wygodne i ekologiczne rozwiązanie – urządzenia działają dzięki energii słonecznej, bez konieczności podłączania do sieci energetycznej – przekazał w marcu Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.
Dodał, że inwestycja została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.
Jak przekazało nam MPK w Częstochowie, koszt jednego urządzenia wynosi od 100 do 150 tys. zł, co często blokuje zakupy. A polskie miasta finansują zakup biletomatów głównie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. W Radomiu MZDiK czeka na składanie ofert na zakup 16 urządzeń do 27 kwietnia.
Rzeszów planuje zakup 10–20 nowych biletomatów na wymianę najstarszych urządzeń, ale tylko pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W Częstochowie zakupy odbywają się systematycznie. – Praktycznie przesądzony jest zakup kolejnego biletomatu w tym roku przy przystanku tramwajowym „Kwadraty” – podaje tamtejsze MPK.
Jednak miasta coraz rzadziej kupują biletomaty stacjonarne, ponieważ stawiają na aplikacje mobilne. W Radomiu ogłoszono także przetarg na system „Karta miejska w telefonie”. Aplikacja umożliwi zakup biletów, opłaty za parkowanie, planowanie podróży oraz dostęp do rozkładów PKP. Termin składania ofert upływa 5 maja, a wdrożenie potrwa maksymalnie 24 miesiące.
– Aplikacja będzie miała udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami lub niedowidzących i będzie dostępna na Androida, iOS oraz w wersji webowej, w języku polskim, angielskim i ukraińskim – zapowiada MZDiK.
W Rzeszowie udział biletomatów w sprzedaży biletów spadł z 34 proc. w 2023 r. do 30 proc. w 2025 r. W tym samym czasie aplikacje mobilne zwiększyły udział z 16 do 19 proc., a płatności kartą w kasownikach (KFT) z 5 do 7 proc. – Planowany jest zakup 10–20 nowych biletomatów stacjonarnych, które zastąpią najstarsze urządzenia, pod warunkiem uzyskania dofinansowania – informuje ZTM Rzeszów.
Nowe autobusy nie otrzymują już biletomatów mobilnych, lecz kasowniki z funkcją MTT, które automatycznie dobierają najtańszy bilet.
Kielce modernizują swój system Kieleckiej Karty Miejskiej i wprowadzają dedykowaną aplikację. – We wprowadzanych do floty autobusów elektrycznych nie będzie możliwości zakupu biletów papierowych w automatach mobilnych. W ich miejsce instalowane będą nowoczesne, wielofunkcyjne kasowniki – wyjaśnia Barbara Sipa, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kielce.
Miasto obserwuje wyraźny trend odchodzenia od tradycyjnych kanałów sprzedaży na rzecz rozwiązań elektronicznych.
