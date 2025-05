Ruszył największy w Polsce system solarnych biletomatów

Metropolitalny operator – Transport GZM – zaczął właśnie uruchamiać solarne biletomaty. W sumie 132 takie urządzenia docelowo pojawią się we wszystkich 41 gminach GZM. To sprawi, że realizowany projekt jest największym solarnym systemem automatów biletowych w Polsce.

Przedsięwzięcie realizowane jest etapami. - Oznacza to, że po sobie oddawane do użytku będą kolejne grupy automatów. Wszystkie urządzenia zaczną działać jeszcze w tym półroczu – informuje Karol Gocyła, naczelnik Wydziału Infrastruktury Stacjonarnej Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM). To jedno z największych przedsięwzięć ZTM: po jego zakończeniu liczba automatów biletowych dwukrotnie się powiększy. Koszt zakupu urządzeń oraz ich serwisowania przez 10 lat sięgnął 13 mln zł.

W jakich miejscach pojawiły się solarne biletomaty

Biletomaty zasilane energią solarną zostały zainstalowane na przystankach cieszących się największą frekwencją pasażerów. Lokalizację określały także wymagania techniczne, przede wszystkim musiały to być miejsca o odpowiednio dużym nasłonecznieniu. Urządzenia sprzedają wszystkie bilety systemu Transport GZM – zarówno elektroniczne, jak i papierowe. Płacić można gotówką, kartą czy blikiem. W systemie jest opcja zwrotu biletów.

Pierwsze dwa solarne biletomaty uruchomione zostały w Bytomiu: obok przystanku Miechowice Kopalnia oraz przy przystanku Stroszek Targowisko. Jeszcze w maju urządzenia staną w Gliwicach, Katowicach, Knurowie, Mysłowicach, Pyskowicach, Rudzińcu, Sośnicowicach i Zabrzu. W kolejnym etapie będą dostępne w Będzinie, Bojszowym, Bytomiu, Chełmie Śląskim, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Imielinie, Kobiórze, Lędzinach, Siemianowicach Śląskich, Sławkowie, Sosnowcu, Tychach i Wyrach.