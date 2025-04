Regionalne pociągi tańsze na majówkę

Specjalną ofertę Koleje Śląskie mają dla rowerzystów. W długi weekend specjalny pociąg Velo Cug, wyposażony w strefę̨ rowerową z miejscem na 36 jednośladów, będzie dodatkowo kursował ze Skoczowa do Wisły. Trasa została zaplanowana z myślą̨ o jednodniowych, rekreacyjnych wypadach poza godzinami szczytu, aby zapewnić́ podróżnym komfortowy i bezpieczny przejazd z rowerem.

Codziennie 5000 kodów i dodatkowe pociągi Polregio

Majówkowe oferty przygotowało także Polregio. Ten największy w Polsce przewoźnik pasażerski zapowiedział zwiększenie liczby pociągów do miejscowości turystycznych oraz zniżki w cenach biletów. Ze zniżek można skorzystać w aplikacji mobilnej przewoźnika lub na jego stronie w serwisie internetowym. Kod rabatowy obniża cenę jednorazowego biletu o jedną piątą.

W ramach oferty codziennie do 4 maja, zaraz po północy, do sprzedaży trafia pula 5000 kodów, przy czym każdego kodu można użyć wiele razy. Z promocyjnych przejazdów nie można jednak skorzystać jadąc do lub ze stacji na terenie województwa dolnośląskiego i województwa pomorskiego. Natomiast dodatkowe pociągi Polregio uruchomi w siedmiu województwach: w lubelskim (m.in. z Lublina do Jarosławia i Zamościa), pomorskim (z Gdyni na Hel), lubuskim (z Zielonej Góry do Świnoujścia i Łagowa), podlaskim (do Walił i Suwałk), podkarpackim (z Rzeszowa do Sandomierza i Jasła), zachodniopomorskim (ze Szczecina do Świnoujścia), oraz wielkopolskim (z Poznania do Kołobrzegu i Świnoujścia).

W tym ostatnim wyjątkową atrakcją będzie pociąg specjalny „Polregio na Paradę”, który 3 maja o godz. 8 zabierze podróżnych z Poznania do Wolsztyna na 29. Paradę Parowozów. O 17:49 tym samym składem będzie można wrócić. Do parowozowni w Wolsztynie pojadą także składy Kolei Wielkopolskich. Dla zapewnienia powrotu z widowiska „Światło, Para, Dźwięk”, uruchomiony zostanie pociąg specjalny relacji Wolsztyn (22:57) – Poznań Główny (00:26).

Razem z Polregio tańszą propozycję dla podróżnych udostępniają Koleje Małopolskie. Z oferty „Małopolski Bilet dla Rodziny” obowiązującej od 1 do 4 maja mogą skorzystać grupy od 2 do 4 osób podróżujących wspólnie w tej samej relacji, w tym maksymalnie dwie osoby dorosłe oraz co najmniej jedno dziecko do 16 lat. Bilet pozwala na nieograniczoną liczbę przejazdów na wskazanej trasie w dniu jego obowiązywania.