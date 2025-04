- U nas można z nich korzystać w ramach systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Do dyspozycji są rowery towarowe zwykłe dwukołowe i trójkołowe oraz elektryczne. Rowery transportowe zamówiliśmy z myślą o osobach, które chciałyby np. pojechać na zakupy, a nie korzystać w tym celu z samochodu - mówi Joanna Urbańska-Jaworska z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.



Rower towarowy alternatywą dla samochodu

W Poznaniu mieszkańcy mają możliwość skorzystania z rowerów cargo w ramach działań pilotażowych i projektów wspierających zrównoważony transport. - Choć miasto nie prowadzi własnej wypożyczalni, to aktywnie promujemy rowery cargo jako alternatywę dla samochodów – szczególnie w zabytkowej części miasta - mówi Michał Łakomski z Urzędu Miasta Poznania.

To miasto uczestniczy w międzynarodowym projekcie SPECIFIC, w ramach którego testowane są rowery cargo w codziennym użytkowaniu, m.in. przez lokalne firmy, a celem projektu jest ocena ich przydatności oraz potencjału zastąpienia pojazdów silnikowych w dostawach i transporcie miejskim.

- Jednośladowe cargo to specjalne pojazdy przystosowane do przewożenia nawet 100 kg ładunku. Dzięki wspomaganiu elektrycznemu jazda jest łatwa i szybka - do 25 km/h. Rozwiązania tego typu zyskują coraz większą popularność w europejskich miastach, gdzie pomagają ograniczać korki i emisję spalin - podaje poznański magistrat.