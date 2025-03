Startuje nowy sezon rowerowy w Polsce. Jakie zmiany przygotowały władze miast?

Rusza kolejny sezon rowerowy. Na 1 marca pierwsze miasta zaplanowały ponowne uruchomienie swoich systemów miejskich jednośladów. Operator Nextbike zapowiedział powrót jego rowerów do Chełma, Konina, Koszalina, Piaseczna, Warszawy, Wolsztyna i kilkudziesięciu miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kolejne systemy dołączą z początkiem kwietnia: w Białymstoku, Częstochowie, Grodzisku Mazowieckim, Łodzi, Żyrardowie, a w końcu kwietnia dojdzie do nich Pszczyna. Od 1 maja rowery Nextbike będzie można wypożyczyć w Kędzierzynie-Koźlu, Łomży, Otwocku i Pruszkowie.

W sobotę pełna flota rowerów miała być udostępniona w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). W sezonie zimowym system Metroroweru oferował 3500 pojazdów, czyli połowę całej floty. Oferowanie ich zimą okazało się dobrą decyzją: od 1 grudnia do końca lutego użytkownicy systemu dokonali około 80 tys. wypożyczeń.

W Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii rowerzyści pojadą z prądem

Z początkiem obecnego sezonu GZM zdecydowała się uruchomić wypożyczalnię rowerów elektrycznych. Do dyspozycji mieszkańców Metropolii jest 250 rowerów, które można wypożyczyć na 30 dni. Koszt to 99 zł. – Rowery ze wspomaganiem elektrycznym są coraz popularniejsze, jednak ich ceny często stanowią barierę trudną do przeskoczenia. Dzięki naszej wypożyczalni można z nich teraz skorzystać na bardzo atrakcyjnych warunkach – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Elektryczny Metrorower został wyposażony w baterię o pojemności 556,8 Wh, pozwalającą na przejechanie do 120 km. Aby go wypożyczyć, trzeba podpisać umowę i wpłacić 1 tys. zł kaucji. Od soboty 1 marca na stronie internetowej aktywny jest formularz zgłoszeniowy, poprzez który chętni do wypożyczenia pojazdu w pierwszym możliwym terminie mogą zgłaszać się do 6 marca. W przypadku gdy będzie ich więcej niż rowerów, dzień później przeprowadzone zostanie losowanie kolejności wypożyczenia. Jeśli na elektryki będzie wysoki popyt, ich liczba będzie większa.