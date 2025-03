Katowicka velostrada to nie wszystko. – Tylko w ubiegłym roku wybudowaliśmy ponad 12 km infrastruktury rowerowej o łącznej wartości przeszło 29 mln zł. Oznacza to, że łączna długość infrastruktury rowerowej w Katowicach o różnym standardzie przekroczyła już 200 km – podkreślał prezydent Katowic Marcin Krupa, podsumowując adresowane do rowerzystów inwestycje w mieście.

Velostrada: Perła w koronie Katowic

Przy czym to velostrada jest symboliczną „perłą w koronie”. – Velostrada, która połączyła Brynów z Giszowcem, umożliwiając po drodze zjazd na ulicę Francuską i do Katowickiego Parku Leśnego, to nowa jakość na rowerowej mapie Katowic. To pierwszy tak długi odcinek drogi rowerowej o podwyższonym standardzie w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – kwitował. Ratusz wydał na tę inwestycję 12,5 mln zł, korzystając też z dofinansowania UE dla projektu „Zrównoważona inteligentna mobilność kluczem do transformacji regionu – Etap 1”.

Trasa liczy sobie 4,4 km, a średnio co 0,5 km rowerzyści mogą się zatrzymać w miejscu obsługi, gdzie można też odpocząć pośród zieleni i skorzystać z samoobsługowej stacji naprawy rowerów. Uzupełniono tam zieleń miejską, dosadzając ponad 360 2-metrowych klonów i lip. Rozłożone wzdłuż trasy ławki zrobiono z materiałów pochodzących z recyklingu, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Całość trasy jest też oświetlona, co pozwala korzystać z niej praktycznie przez całą dobę, a na odcinku od ulicy Kolistej do Francuskiej można też korzystać z biegnącego równolegle chodnika.

Czytaj więcej Transport W województwie śląskim powstaną dziesiątki kilometrów nowych tras rowerowych Do kolejnych inwestycji rowerowych szykują się Katowice. Jeszcze w lutym ruszy warta blisko 4 mln zł budowa nowej drogi dla rowerów w Szopienicach, łącząca ulicę Brynicy z Sosnowiecką.

Co najważniejsze, Katowice nie poprzestaną na tej inwestycji. Kolejną zaplanowano wzdłuż ulicy Morawa, od ulicy Brynicy do Sosnowieckiej aż po zjazd na teren stanicy żeglarskiej. Ten odcinek ma połączyć istniejące już trasy oraz zapewnić oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w tej okolicy. Warte 3,7 mln zł roboty mają zakończyć się do końca br. – Nowe drogi rowerowe, ale też infrastruktura towarzysząca, taka jak stojaki rowerowe czy samoobsługowe stacje napraw, poprawiają komfort i bezpieczeństwo poruszania się po mieście rowerem. To też zachęta dla mieszkańców do częstszego korzystania z tego najbardziej ekologicznego środka transportu. Dlatego oprócz realizacji prac w terenie trwają również prace projektowe kolejnych połączeń – zapewnia prezydent Katowic.