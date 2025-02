Śląsk inwestuje w szybkie drogi i sprawniejszą kolej

Rozkręcają się duże inwestycje w infrastrukturze transportowej w województwie śląskim. Miliardy zainwestowane w modernizację kolei i budowę szybkich dróg mają poprawić w perspektywie komunikację pasażerską w regionie i usprawnić przepływ towarów. Nowe przedsięwzięcia warte setki milionów złotych zaplanowały także miasta.

W ubiegłym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA) podpisała umowę związaną z projektowaniem połączenia śląskiego odcinka drogi ekspresowej S11 z autostradą A1. Przyszła S11 ma się łączyć z A1, drogą wojewódzką nr 911 oraz drogami lokalnymi na węźle Piekary Śląskie. Realizację 65 km S11 zaplanowano na lata 2028–2031, trasa stanowić będzie szybkie połączenie Górnego Śląska m.in. z Poznaniem oraz Pomorzem Zachodnim. Do 2031 roku, po realizacji wszystkich odcinków, cała S11 będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina – blisko 620 km.

Na Śląsku powstają nowe obwodnice

Z początkiem lutego, dzięki uzyskanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pojawiła się możliwość rozpoczęcia prac na ok. 10-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S1, zaczynającym się za węzłem Mysłowice Kosztowy do węzła Bieruń. To oznacza, że cały odcinek S1 pomiędzy Mysłowicami i Bielsko-Białą przejdzie w fazę budowy.

To 40 km drogi ekspresowej biegnącej nowym śladem. Większość trasy przebiega w województwie śląskim. Jedynie od Oświęcimia do Dankowic trasa na długości 5,2 km położona jest w województwie małopolskim. Łączna wartość umów na realizację czterech odcinków S1 od Mysłowic do Bielska-Białej to niemal 2,3 mld zł.