Pociągi od połowy grudnia pojadą szybciej, zatrzymają się na nowych stacjach

Pomiędzy największymi miastami regionów pociągi mają kursować w stałych odstępach czasu: co godzinę pomiędzy Wrocławiem a Krakowem, nie rzadziej niż co dwie godziny z Poznania do Krakowa oraz co dwie godziny pomiędzy Gdynią, a Wrocławiem. Stolicę z południem i północą kraju będzie łączyć atrakcyjna siatka: z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta kursy realizowane będą średnio co godzinę.

Ile wyniosą czasy przejazdu koleją między dużymi miastami po zmianie rozkładu jazdy

Na najważniejszych relacjach pomiędzy wojewódzkimi miastami czasy przejazdów pociągami PKP Intercity będą – jak dotąd - rekordowe. Przykładowo podróż na trasie Warszawa Centralna Białystok zajmie 1 godzinę i 30 minut (obecnie 2:02), nowy czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Łodzią Fabryczną to 1:07 (1:17), pomiędzy Warszawą a Poznaniem 2:19 (2:28), Wrocławiem a Gdańskiem 4:17 (4:36), Lublinem a Wrocławiem 5:15 (5:44), Warszawą a Szczecinem 4:17 (5:01), Krakowem a Zakopanem 2:01 (2:21), Zamościem a Krakowem 3:55 (5:09), Poznaniem a Szczecinem 1:46 (2:13).

Inne relacje także mają być atrakcyjne pod względem czasu i możliwości wyboru terminu podróży. To m.in. połączenie Warszawy z Wrocławiem (EIC Ślęża z czasem przejazdu 3 godz. i 33 min) czy pociągiem IC Konopnicka, a także składem IC Śnieżka, który od grudnia będzie kursował codziennie, a nie tylko w weekendy jak dotychczas. W soboty i niedziele będzie jeździł IC Beskidy z Warszawy Wschodniej do Wisły Uzdrowisko, który w Małopolsce zatrzyma się w nowym miejscu - na stacji Zator Park Rozrywki.

Z Krakowa do Przemyśla kursować będzie pociąg IC Gierymski, a do Szczecina pojedzie skład IC Sukiennice, który w sezonie letnim będzie jeździć w wydłużonej relacji do Zakopanego. Dzięki rozszerzeniu relacji dla pociągu IC Halny pomiędzy Zakopanem a Poznaniem, mieszkańcy Podhala zyskają codzienne połączenie z Wrocławiem. Nowym przystankiem w regionie będzie stacja Mielec, przez którą kursować będzie IC Hetman z Hrubieszowa do Krakowa.