Szybkie pociągi zjadą łącznicami do powiatów

To odpowiedź m.in. na protesty Kalisza, którego mieszkańcy obawiają się braku możliwości dostępu do korzyści z projektowanego igreka – pierwszej trasy kolejowej, po której pociągi mają jeździć z prędkością do 320 km/h. CPK planuje bowiem budowę łącznic, które umożliwią szybkim pociągom zjazd z linii KDP na istniejącą infrastrukturę i dojazd do miasta.

Reklama

- Pociągi jadące po linii KDP będą miały możliwość zarówno ominięcia miasta by osiągnąć jak najszybszy czas przejazdu pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi lub będą mogły zjechać do miasta, zatrzymać się na stacji ruszyć w dalszą drogę linią KDP – tłumaczy spółka.

Łącznice dla pierwszych trzech miast

Ile pociągów pasażerskich będzie zatrzymywać się na poszczególnych stacjach zależy od organizatorów transportu i decyzji komercyjnych podejmowanych przez przewoźników pasażerskich. Przykładowo planowany układ torowy wokół Kalisza umożliwi najszybszym pociągom zarówno przejazd obwodnicą kolejową miasta jak i wjazd do dworca w jego centrum.

Na razie przewidziano budowę łącznic dla trzech miast: Kalisza, Sieradza i Pleszewa. W perspektywie 2040 r. planowane jest zatrzymywanie się w Kaliszu pociągów kursujących po dwóch liniach KDP: w relacji Kraków – Łódź – Poznań – Szczecin, a także w relacji Zielona Góra – Leszno – Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Sieradz – Łódź – CPK – Warszawa. Już w perspektywie 2035 r. będącej obecnie przedmiotem konsultacji przewidziano, że w Kaliszu pojawią się pociągi KDP jadące do Poznania, Łodzi oraz Krakowa.