Największy atak w historii. Oszuści wzięli na cel miejską komunikację

W Zielonej Górze, gdzie w sieci reklamowano fałszywe limitowane karty miejskie z okazji 45-lecia Miejskiego Zakładu Komunikacji, MZK wydał ostrzegający komunikat, by nie klikać w żaden z linków na tej stronie. - Nierealnym wydaje się 10 zł na pół roku, bez szerszego informowania mieszkańców o takiej promocji. Ograniczenie tylko do 500 osób – to kim mają być ci wybrańcy? To powinno wzbudzić naszą czujność – komentował Robert Karwacki, prezes MZK, w serwisie 96FM.

Także w Toruniu oszuści próbowali wyłudzić dane i pieniądze od pasażerów komunikacji miejskiej. na Facebooku pojawiła się strona o nazwie „Karta transportu publicznego Toruń”. – Jest fałszywa! Urząd Miasta Torunia i toruńskie MZK nie są administratorami strony, ani autorami pojawiających się na niej treści. Apelujemy o czujność i nieotwieranie linków – ostrzegło miasto w swoim internetowym serwisie. Post został następnie zgłoszony do administracji Facebooka, która go usunęła.

W Olsztynie profil "Transport publiczny Olsztyn" istniał niecałą dobę, oferując "wyjątkową okazję" na 10-lecie Olsztyńskiej Karty Miejskiej. W Tarnowie do reklamowania fałszywej karty wykorzystano zdjęcia taboru nie tylko Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, ale także Kolei Małopolskich. Oszustwo na kartę miejską pojawiło się w Kielcach, a także w Krakowie, gdzie pojawił się profil podszywający się pod Kartę Krakowską.

Hakerzy coraz częściej będą atakować transport publiczny

W dobie rosnącej cyberprzestępczości, transport publiczny będzie coraz częstszym celem ataków. Już jesienią ubiegłego roku Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) informowała o ostrzeżeniach CERT Polska przed kampanią phishingową, w której podszywano się pod instytucje oferujące karty miejskie. Celem ataku stały się Warszawa i Wrocław.

Czytaj więcej Transport Hakerzy uderzyli w system miejskiego transportu w aglomeracji katowickiej W środę przestał działać system Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP). Pasażerowie stracili dostęp do aplikacji pozwalającej opłacić przejazd pojazdami należącymi do ZTM, przestały działać czytniki kart, a na przystankach – tablice informacyjne.

Z kolei na początku ub. roku zaatakowano system Śląskiej Karty Usług Publicznych, który został zablokowany przez hakerów. Pasażerowie miejskiego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stracili nagle dostęp do aplikacji pozwalającej opłacić przejazd tramwajami, autobusami i trolejbusami, w pojazdach przestały działać czytniki kart, a na przystankach – tablice informacyjne.