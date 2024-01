Więcej zapłacimy za płatne parkowanie. Podwyżki nawet o 20 proc.

Ceny wzrosną, ale muszą wymienić parkomaty

W Krakowie stawki za płatne parkowanie zmienią się od 5 sierpnia. Mieszkańcy posiadający Kartę Krakowską za parkowanie w strefie zapłacą mniej, ale tylko płacąc za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

W podstrefie A - 6 zł za pierwszą godzinę, 7 zł za drugą i 8 zł za trzecią. W strefie B odpowiednio 5, 6 i 7 zł, a w podstrefie C opłata będzie stała, w wysokości 4 zł. Jeśli posiadacze Karty Krakowskiej skorzystają z parkometru, to zapłacą tyle samo co przyjezdni.

Dla osób, które nie mieszkają w Krakowie, opłata w podstrefie A za pierwszą godzinę wyniesie 9 zł, za drugą – 10 zł, a trzecią – 11 zł, a za każdą kolejną ponownie 9 złotych. Oznacza to, że za cały dzień (10 godzin) parkowania na przykład w pobliżu Rynku Głównego trzeba będzie wydać 93 złote - a nie, jak dotąd, 60 złotych.

W podstrefie B opłata ta wyniesie 8 zł za pierwszą, 9 zł za drugą i 10 zł za trzecią godzinę, a w podstrefie C odpowiednio: 7, 8 i 9 zł. Kolejne godziny będą kosztować tyle co pierwsza.

Według szacunków władz miasta trzeba wymienić 143 najstarsze parkometry. Poza tym zostanie zakupionych ok. 150 nowych urządzeń oraz dostosowania pod względem technicznym i informatycznym pozostałych parkometrów (z puli 1003 sztuk). Koszt wprowadzenia tych zmian miasto szacuje na ok. 15 mln zł.

Od stycznia 2024 roku płaca minimalna wzrośnie do 4242 zł brutto. To oznacza, że miasta mogą ustalić opłatę dodatkową za brak biletu w strefie płatnego parkowania nawet w wysokości 424 złotych.