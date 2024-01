W Krakowie wypożyczą e-rowery mieszkańcom. Można już składać wnioski

W Krakowie, w porównaniu do innych miast, działa zupełnie inny system miejskich wypożyczalni jednośladów. Tam można rowery wypożyczyć na co najmniej miesiąc (a najwyżej trzy) i zabrać je do siebie do domu czy akademika.

Reklama

- Chodzi o to, by dać mieszkańcom czy studentom możliwość przetestowania roweru jako środka transportu po mieście, na swojej codziennej trasie. Ważne, aby mogli sprawdzić jego przydatność dla siebie, bez konieczności wydawania od razu dużych pieniędzy na zakup własnego sprzętu. Szczególnie chodzi tu o rowery elektryczne, które są stosunkowo drogie i dla wielu taki wydatek mógłby być mocno obciążający – podaje Zarząd Transportu Publicznego (ZTP) w Krakowie.

Od wtorku wznowiona została możliwość zgłaszania wniosków o wynajem LajkBike’ów ze wspomaganiem elektrycznym.

Czytaj więcej Transport Białystok dopłaci mieszkańcom do zakupu rowerów elektrycznych Trzystu mieszkańców Białegostoku otrzyma dotację celową na zakup roweru elektrycznego. Miasto ogłosiło wyniki naboru wniosków.

Jak podaje krakowski ZTP, ze względu na duże zainteresowanie i konieczność rozładowania kolejki oczekujących przyjmowanie zgłoszeń było zawieszone od września.