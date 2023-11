Walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Kolej zintegrowana z autobusami

Przykładem jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA), która uruchomiła pierwszą linię Kolejowej Komunikacji Autobusowej ŁKA w ramach projektu „Po drodze z koleją”. Ma on pomóc w walce z wykluczeniem komunikacyjnym w regionie, będącej jednym z najważniejszych przedsięwzięć samorządu województwa łódzkiego.

Reklama

- Autobusami będziemy dowozili mieszkańców mniejszych miejscowości, w których nie ma torów kolejowych, na dworce PKP, aby bezpiecznie i szybko mogli dotrzeć m.in. do Łodzi - zapowiedział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Pierwsze połączenie autobusowe, mające dowozić podróżnych do pociągów, zostało uruchomione na trasie Zelów – Łask. ŁKA zamówiła 20 nowych autobusów z napędem hybrydowym, które dowożą mieszkańców okolicznych miejscowości do stacji kolejowej w Łasku i rozwożą z powrotem do domów. Autobusowy rozkład jazdy został tak dopasowany do rozkładu pociągów ŁKA, aby pasażerowie mogli bez długiego oczekiwania na przesiadkę kontynuować podróż. W ten sposób linia kolejowa została wydłużona o trasę autobusu. W rezultacie osoby z Zelowa i okolic zyskały przeszło dwadzieścia połączeń autobusowych, pozwalających im szybko dotrzeć do szkoły i pracy, niezależnie od tego, czy dalej kontynuują podróż pociągiem ŁKA.

ŁKA nie zamierza poprzestać na jednej hybrydowej linii

Do końca roku przejazdy autobusami są bezpłatne. Natomiast od stycznia będą obowiązywać bilety zakupione według taryfy ŁKA, czyli z uwzględnieniem zniżek kolejowych. Bilety łączone na pociąg i autobus można kupować w biletomatach, przez internet, za pośrednictwem aplikacji mobilnych, a także u obsługi pociągu.

ŁKA nie zamierza poprzestać na jednej hybrydowej linii: pojawią się kolejne. W pierwszej połowie grudnia Kolejowa Komunikacja Autobusowa połączy Będków z Rokicinami w powiecie tomaszowskim. Pasażerowie dojadą do Rokicin autobusami, a stamtąd już pociągami ŁKA będą mogli dotrzeć do Łodzi. Także w grudniu uruchomione zostanie połączenie autobusowe na linii Ozorków – Parzęczew. W sumie, w ramach programu „Po drodze z koleją”, w całym województwie ma być uruchomionych 7 linii autobusowych.