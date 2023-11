Kierowcy na Śląsku już tankują wodór

Dla miasta, które w marcu zamówiło 20 wodorowych autobusów, to kolejny etap w rozwijaniu elektromobilności. Część wodorowców wyprodukowanych przez firmę PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy już kursuje, pozostałe dotrą do końca roku. Na klimatyzowane i wyposażone w ogrzewanie wodne pojazdy, które mogą zabrać 86 pasażerów, przyznane zostało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45,5 mln zł. To jedna z pięciu najwyższych tego rodzaju dotacji w Polsce i druga największa w regionie, jakie przyznał NFOŚiGW w ramach konkursu Zielony Transport Publiczny.

Stacja tankowania wodoru pod marką NESO (pochodzi od słów: Nie Emituję Spalin, Oczyszczam) ma być jedną z najnowocześniejszych w Europie. Mogą z niej korzystać wszyscy użytkownicy samochodów napędzanych wodorem, także prywatni. Rybnicka stacja jest w dużym stopniu samowystarczalna energetycznie: panele słoneczne o mocy 19 kW zainstalowane na stacji zapewniają prąd, a magazyny energii o pojemności 60 kWh mogą przechowywać jej nadwyżki.

Tankowanie wodoru wygląda tak samo, jak na tradycyjnej stacji

Dostarczane do stacji paliwo to tzw. zielony wodór, pochodzący całkowicie ze źródeł odnawialnych. Tankowanie wygląda dokładnie tak samo, jak na stacji tradycyjnej – zdejmuje się „pistolet” z dystrybutora, wkłada do samochodu, naciska przycisk i rozpoczyna się tankowanie. Stacja jest w pełni samoobsługowa, dystrybutor z ciśnieniem 700 bar jest przeznaczony do tankowania samochodów, a ten o ciśnieniu 350 bar - autobusów. - Nie zmieniamy doświadczenia użytkownika. Samochód wodorowy tankujemy tylko kilka minut i mamy zasięg ponad 600 km - wyjaśnia Maciej Stec, członek rady nadzorczej Grupy ZE PAK.

Czytaj więcej Transport Miejskie spółki przewozowe kontraktują już wodór do autobusów Częstochowa planuje wprowadzenie do autobusowej komunikacji pojazdów zasilanych wodorem. Postanowiła też już zabezpieczyć infrastrukturę tankowania i zaopatrzenie w paliwo.

Według prezydenta Rybnika Piotra Kuczery, uruchomienie stacji tankowania wodoru oraz uzupełnienie floty miejskiego przewoźnika o wodorowe autobusy ma oznaczać początek transformacji - jak stwierdził - Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybnicki Okręg Wodorowy. - Mamy ambicje stania się ośrodkiem nowoczesnych technologii opartych o zrównoważone, efektywne źródła zielonej energii – powiedział Kuczera.