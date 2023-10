Specjalna komunikacja na Wszystkich Świętych

28 i 29 października na trasy wyjadą tramwaje i autobusy specjalnych linii cmentarnych. Dowiozą do najważniejszych warszawskich nekropolii: na Cmentarz Bródnowski – tramwaje linii C1, C4, C6 autobusy linii C11, C13; Powązkowski – tramwaje linii C1, autobusy C11, C90; Północny – C09, C13, C40, C84. Częściej będą kursowały tramwaje linii 3 i autobusy linii 169, 173, 181, 183, 189, 409, 500, Z26. Podobnie będzie we Wszystkich Świętych.

Dodatkowe linie, dodatkowe przystanki

We Wrocławiu w ostatni weekend przed świętem (28-29 października) wystartują autobusy o numerach 301, 307, 322, 334, 335, 336 i 350. Kursować będą w godz. 8-17. Większość z nich jeździć będą z częstotliwością co 15 minut, a autobusy linii 307 co 30 minut.

28 października komunikacja kursuje według sobotnich rozkładów jazdy, a 29 października według niedzielnych rozkładów jazdy.

Zmiany nastąpią również na niektórych normalnych liniach. Linia A dodatkowo zatrzymywać się będzie na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II). Linia K od g. 9 do 18 w obu kierunkach kursować będzie od Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo). Linia N w godzinach od 9 do 18 kursuje do pętli przy ulicy Litewskiej i z powrotem do Petrusewicza przez Cmentarz Kiełczowski.

W Krakowie w tym roku w związku z budową trasy S7 nie da się dojechać tramwajem bezpośrednio do cmentarza Grębałów.

Tramwaje linii nr 1 i 5 dojeżdżają do przystanku „Wańkowicza”. Osoby, które będą chciały dojechać do tego cmentarza, będą miały do dyspozycji aż 15 linii autobusowych.