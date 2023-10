Problemy z biletami w aglomeracji śląskiej. Awaria na starcie nowego systemu

- Widzimy, że pasażerowie cenią sobie możliwość zakupu biletów poprzez aplikacje – mówił Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM, zapowiadając uruchamianie „Transportu GZM”.

Atak hakerski na śląską komunikację publiczną wymusił zmianę

Nowy system działa w pełni on-line, a pasażerowie nie muszą już kodować swoich biletów na kartach, ani czekać na ich pojawienie się na koncie. Są dostępne od razu po ich zakupie. To także jedna z nielicznych aplikacji mobilnych, dzięki której można kupić wszystkie bilety dostępne w taryfie, nie tylko jednorazowe, ale także pakietowe i długookresowe (miesięczne, kwartalne czy półroczne).

„Transport GZM” zastąpił system ŚKUP po tym, jak wskutek ataku hakerskiego pasażerowie miejskiego transportu w aglomeracji stracili dostęp do aplikacji pozwalającej opłacić przejazd tramwajami, autobusami i trolejbusami należącymi do Zarządu Transportu Metropolitalnego, w pojazdach przestały działać czytniki kart ŚKUP, a na przystankach – tablice informacyjne. Okazało się, że był to atak typu ransomware, polegający na zaszyfrowaniu dysków serwera i pierwszy tak poważny cyberatak na polski transport publiczny.

Czytaj więcej Transport Papierowe bilety do lamusa. Miejską komunikację zawojowały aplikacje Pasażerowie w miejskiej komunikacji coraz chętniej żegnają się z papierowym biletem, a także z tradycyjnym sposobem płatności. Przykładem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), w której po wakacjach odnotowano rekordowy poziom sprzedaży biletów w aplikacjach mobilnych.

Zarząd Transportu Metropolitalnego wysyła do 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów obsługujących ok. 450 linii. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zdecydowano więc o wprowadzeniu nowego, bezpieczniejszego systemu sprzedaży biletów.

Tymczasem jak podaje branżowy serwis InfoTrans, Asseco ma także problemy z systemem FALA, integrującym płatności za komunikację publiczną na Pomorzu. Przesunięto rozruch systemu w Pucku i Władysławowie, są problemy ze stabilnością systemu w Lęborku. W Trójmieście FALA ma zacząć działać dopiero w grudniu.