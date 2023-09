Miasta zwiększają zakupy elektrycznych autobusów. Diesle w odwrocie

Według najnowszego raportu firmy JMK analizującej rynek transportowy oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 r. odsetek autobusów miejskich z klasycznych napędem zmalał do 41,9 proc. z 57,3 proc. w 2022 r. Co prawda, rok wcześniej był on jeszcze mniejszy niż obecnie, w niewielkim stopniu przekraczając jedną trzecią zakupów samorządowych przewoźników (36,2 proc.), ale po wysokim ubiegłorocznym wzroście obecny wynik można uznać za satysfakcjonujący.

W konsekwencji zwiększył się udział pojazdów z napędem alternatywnym. Samorządy zaczęły zamawiać więcej dzięki – jak podkreśla JMK - unijnym funduszom i antysmogowym strategiom miast. I tak od stycznia do końca sierpnia w miejskich flotach przybyło 156 autobusów elektrycznych, co stanowi jedną trzecią wszystkich zakupów (rok temu była to niespełna jedna czwarta), ponadto 57 autobusów z napędem gazowym (udział 12-procentowy, podobny jak przed rokiem) oraz tyle samo autobusów z napędem hybrydowym.

Rekordzistą w inwestycjach w nisko- i zeroemisyjny miejski transport autobusowy pozostaje Warszawa. Kończy właśnie odbiory gazowych Autosanów, których w ubiegłym roku przyjechało 31, a teraz jest ich 55. Przed rokiem stolica także była liderem, wyprzedzając Gdynię zamawiającą pierwsze w Polsce elektryczne Mercedesy w liczbie 26 sztuk.

Branżowy serwis InfoBus zwraca uwagę, że o ile kluczowe dla inwestycji jest unijne dofinansowanie, to budżet trzeciej edycji programu „Zielony Transport Publiczny” uruchomionego w kwietniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest o połowę mniejszy niż edycje 2021 i 2022. Wzrósłby, przynajmniej czterokrotnie, jeśli Polska otrzymałaby fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. W ramach jego pierwszej edycji ma być zakupionych 217 ekologicznych autobusów, a w drugiej 388. Jednak uruchomienie KPO wskutek konfliktu polskiego rządu z władzami UE z powodu wprowadzanych zmian w sądownictwie jest coraz mniej prawdopodobne.

Z tego samego powodu problemem może okazać się także wsparcie polskiego rynku miejskich autobusów przez unijne granty z nowej perspektywy finansowej Programów Regionalnych, FEniKS i POPW. Tymczasem InfoBus podkreśla, że według wytycznych Parlamentu Europejskiego, od 2030 roku wszystkie nowe autobusy miejskie mają być zeroemisyjne.