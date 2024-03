Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na włodarzy najczęściej mają po 40 lat

Największa liczba zarejestrowanych kandydatów należy do partii Prawo i Sprawiedliwość – 572 osoby. Przynależność do Polskiego Stronnictwa Ludowego wskazało 404 kandydatów, do Platformy Obywatelskiej – 293, do Nowej Lewicy i Lewicy Razem – 68, do PL 2050 Szymona Hołowni – 49, do Konfederacji – 16 (w tym Konfederacja Wolność i Niepodległość – 4), do Suwerennej Polski – 11 i do Nowoczesnej – 5.