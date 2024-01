Kosztowne domy pomocy społecznej. Długa lista problemów

„Nierówności w wynagradzaniu pielęgniarek zatrudnionych w dps w porównaniu z pracującymi w ochronie zdrowia, skutkują olbrzymimi problemami w pozyskiwaniu do pracy w dps. Uważamy, że pracownicy o podobnych zakresach obowiązków i kwalifikacjach powinni otrzymywać wynagrodzenie na zbliżonym poziomie. Działania doraźne, jak np. 600 złotych dodatku lub nagrody dla pracowników domów pomocy społecznej wypłacone w 2023 r. są niewystraczające. Brak trwałości rozwiązania prowadzi do frustracji pracowników i sprzyja skłonności do zmiany pracy - najczęściej do placówek ochrony zdrowia. Dlatego trzeba zastanowić się nad systemowym rozwiązaniem w powyższym zakresie.” – napisano w stanowisku Komisji UMP ds. Społecznych.

Subwencja dla domów pomocy społecznej podobna do oświatowej?

Komisja proponuje także dyskusję nad wprowadzeniem subwencji dla dps, na zasadach analogicznych do subwencji oświatowej, aby była możliwość uzupełnienia różnic w wynagrodzeniu pomiędzy systemem ochrony zdrowia a pomocą społeczną, a może nawet stworzyć wspólny obszar działalności – opiekę długoterminową. UMP uważa również, iż należy zastanowić się nad sposobem opłacania pobytu w dps.

UMP uważa także, iż samorządy powinny mieć prawo do elastycznego dysponowania miejscami w dps np. do czasowego wykorzystywania ich (gdy są wolne) miejsca wytchnienia (krótkookresowe).

Potrzebne są także zmiany w przepisach (w tym przywrócenie rachunku dochodów własnych w dps prowadzonych przez jst) umożliwiające przyjmowanie do placówek osób na tzw. czasowy, odpłatny pobyt bez decyzji o skierowaniu wydanej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Kwestia ta była przedmiotem rozważań resortu polityki społecznej (który dopuszczał taką możliwość zmian w prawie) oraz resortu finansów (który się jej sprzeciwiał) – przypomina UMP.