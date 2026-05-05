– Droga do szkoły może być szybka, zdrowsza i przyjemna, nawet przy niepogodzie. A gdy już od wczesnych lat dzieci przyzwyczają się, że rower czy hulajnoga to doskonały środek transportu, będą sięgać po nie także później – w drodze na uczelnię czy do pracy. Właśnie dlatego co roku Warszawa włącza się w tę ogólnopolską akcję – podkreśla stołeczny ratusz.

Gdańsk dał przykład całej Polsce

W poniedziałek, 4 maja, rozpoczęła się już dwunasta edycja kampanii Rowerowy Maj – ogólnopolskiej inicjatywy promującej zdrowy styl życia i zrównoważoną mobilność wśród najmłodszych. Do 29 maja uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki będą docierać do swoich placówek w sposób aktywny – na rowerach, hulajnogach, rolkach czy deskorolkach.

Akcję wymyślono w Gdańsku w 2014 roku. Jej cel był prosty: zachęcać dzieci do ruchu i aktywności, promować zdrowy tryb życia i ekologiczną komunikację, a także zapobiegać otyłości i innym chorobom cywilizacyjnym.

Magnesem okazała się forma kampanii, łącząca elementy zabawy, rywalizacji i edukacji. Pierwsza edycja była skromna – wzięło w niej udział 1703 uczestników. Już rok później, w 2015 roku, liczba ta wzrosła do 11 375, czyli 60 proc. uczniów gdańskich podstawówek. Stało się jasne, że kampania jest strzałem w dziesiątkę i warto ją rozwijać w innych miastach.

Zainteresowanie kampanią rośnie z roku na rok. W ubiegłej edycji, mimo chłodnego i pochmurnego maja, w warszawskim Rowerowym Maju wzięło udział aż 547 szkół i przedszkoli, a uczestnicy zrealizowali niemal 3 miliony aktywnych dojazdów. To dowód na to, że rower i inne formy aktywnego transportu stają się naturalnym elementem codzienności dzieci i młodzieży.

W tym roku tylko w Gdańsku udział zgłosiło rekordowe 238 placówek, w tym 138 przedszkoli i 100 szkół podstawowych – więcej niż w 2025 roku (227) i 2024 (220).

W 2026 roku do kampanii dołączyły dzieci i młodzież m.in. ze Szczecina, Giżycka, Kielc, Redy, Ustki i Luzina. Wcześniej uczestniczyły już Warszawa, Wrocław, Kraków czy Rzeszów. W 2023 roku akcja zgromadziła ponad 259 tysięcy uczestników, którzy wykonali niemal 9 milionów aktywnych podróży.

Zasady są proste, a efekty wymierne

Kampania ma na celu popularyzację roweru jako wygodnego środka transportu do szkoły, naukę zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie troski o środowisko.

Udział w akcji jest prosty. Dzieci docierające aktywnie do placówki zbierają naklejki do indywidualnych dzienniczków i na klasowe plakaty, co buduje systematyczność. Systematyczność i zaangażowanie przekładają się na szansę zdobycia atrakcyjnych nagród – zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Rywalizacja opiera się na frekwencji i zasadzie fair play, wzmacniając więzi klasowe.

rowerowyPoza tym uczestnicy walczą o atrakcyjne nagrody. Uczniowie mogą liczyć na wyjścia do kina, teatru, warsztaty czy zajęcia sportowe. A szkoły otrzymują m.in. stojaki rowerowe, warsztaty i serwis. Zaś miasta, które biorą udział w akcji, promują infrastrukturę rowerową i rower jako środek transportu – zamiast samochodu.

– Kampania jest doskonałym narzędziem promocji infrastruktury rowerowej, zrównoważonego transportu, a także skutecznym sposobem na walkę z porannymi korkami – podkreślają organizatorzy.