Wraz z przyjściem wiosny rowery wracają na ulice. I jest ich coraz więcej

W Warszawie również przybyło jednośladów. W tym sezonie dostępnych jest 3460 rowerów, czyli o ponad 100 więcej, niż rok wcześniej. System rozwija się także w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – W ubiegłym roku do projektu dołączyło dziewięć gmin. Powstało 18 nowych stacji, a flota zwiększyła się o kolejne 54 rowery – wylicza Łukasz Zych, rzecznik GZM.

W Lublinie sezon rowerów miejskich ruszył w sobotę, 21 marca. Do dyspozycji mieszkańców na 131 stacjach jest 625 rowerów, w tym 10 elektrycznych i 15 dziecięcych.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w Krakowie, który odszedł od klasycznego systemu „na minuty”. – Miasto nie prowadzi dziś krótkoterminowych wypożyczeń, rozwijamy model długoterminowy LajkBike – mówi Piotr Subik z Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie ten system obejmuje 1000 rowerów, ale jeszcze w tym roku powiększy się o kolejne 500 – w odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców. – W sezonie wiosenno-letnim praktycznie cała flota jest stale wypożyczona – mówi Piotr Subik.

Coraz więcej elektryków, ale specjalistycznych rowerów wciąż jest mało

Największą zmianą w miejskich systemach jest rosnąca liczba rowerów elektrycznych. To właśnie one przyciągają nowych użytkowników – zwłaszcza tych, którzy wcześniej nie korzystali z takich rowerów na co dzień. W Trójmieście to już standard. – Aż 3/4 floty Mevo stanowi rowery ze wspomaganiem elektrycznym – to 3999 jednośladów – podkreśla Joanna Bieganowska.

W Warszawie elektryków jest mniej. Zaledwie 300 sztuk – ale system oferuje także 30 tandemów. W GZM funkcjonuje dodatkowo 250 rowerów elektrycznych w formule długoterminowej. – Można je wypożyczyć nawet na 180 dni za 99 zł miesięcznie – mówi Łukasz Zych. Z kolei Wrocław ma ofertę bardziej zróżnicowaną. W systemie działa 34 rowery specjalne, w tym cargo, tandemy, rowery dziecięce i handbike’i, co pozwala korzystać z systemu także rodzinom czy osobom z niepełnosprawnościami.