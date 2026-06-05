Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wsparcie finansowe, sięgające docelowo 500 mln zł, zyskają pomorskie samorządy.

Jakie zmiany w transporcie publicznym odczują mieszkańcy dzięki integracji oferty przewozowej.

Na jakie obszary, poza transportem, wpłynie współpraca w ramach nowej metropolii.

Jakie realne wsparcie dzięki nowym regulacjom otrzymają mniejsze gminy w regionie.

– Utworzenie metropolii przyniesie mieszkańcom bardzo wiele korzyści. Doświadczenia z dotychczasowej współpracy samorządów pokazują, że wspólne działania oraz realizacja projektów ponadlokalnych pozwalają osiągać efekty, których pojedyncze gminy nie byłyby w stanie uzyskać samodzielnie – mówi Sylwia Biankowska, zastępca burmistrza Kartuz.

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Jako dobry przykład podaje system roweru metropolitalnego Mevo, który dzięki współpracy samorządów funkcjonuje na znacznym obszarze metropolii i stanowi realną alternatywę dla transportu indywidualnego. Mieszkańcy gmin uczestniczących w projekcie mogą korzystać z jednolitego systemu, wspólnej aplikacji i tych samych zasad użytkowania rowerów niezależnie od granic administracyjnych poszczególnych samorządów.

Wspólne działania mają przynieść większe efekty

To długo wyczekiwany moment dla całego Pomorza. Sejm przyjął ustawę metropolitalną dla regionu, dzięki której ma on zyskać m.in. stabilne finansowanie i impuls do dalszego rozwoju. Nowa metropolia będzie odpowiadać m.in. za koordynację polityki rozwoju, planowanie przestrzenne, organizację transportu publicznego, rozwój mobilności miejskiej, działania związane z adaptacją do zmian klimatu oraz promocję regionu.

Mogłaby również zajmować się wspieraniem rynku pracy, rozwojem usług społecznych, innowacyjności, edukacji i szkolnictwa wyższego, działalnością naukową, kulturą oraz realizacją inwestycji komunalnych.

Ustawa metropolitalna dla Pomorza ma przynieść samorządom i mieszkańcom bardzo konkretne korzyści. Najczęściej wskazywany jest transport, ale równie ważne są finanse, lepsza współpraca między gminami oraz większa skuteczność w realizacji wspólnych zadań.

Duża pomoc dla małych gmin

Jak podkreśla Sylwia Biankowska, zastępca burmistrza Kartuz, jedną z najbardziej wymiernych i jednocześnie najbardziej oczekiwanych korzyści jest możliwość stworzenia rzeczywiście wspólnej oferty transportowej. Zwraca uwagę, że dziś oferta wspólnego biletu kończy się na stacji Borkowo w gminie Żukowo, a pasażerowie z Kartuz i Dzierżążna pozostają poza systemem wspólnego biletu i muszą kupować dodatkowe bilety na dalszą podróż.

A Michał Melibruda, wójt gminy Chmielno, wskazuje przede wszystkim na korzyści finansowe. Podkreśla, że kwota odpisu z budżetu państwa na pomorską metropolię będzie wynosiła początkowo 100 mln zł, w kolejnym roku 250 mln zł, a docelowo nawet pół miliarda złotych.

Wójt dodaje, że środki te pozwolą na realizację szeregu wspólnych działań, a priorytetem ma być transport publiczny, w tym „ujednolicenie stawek, wspólny bilet metropolitalny oraz wsparcie finansowe dla istniejących i nowo tworzonych linii”. Michał Melibruda uważa też, że metropolia pomoże małym gminom, dla których współfinansowanie linii autobusowych czy kolejowych jest dziś wyzwaniem trudnym, a czasem wręcz niemożliwym do udźwignięcia.

Nie tylko transport. Jest więcej możliwości

To niejedyne korzyści. Wójt gminy Chmielno dostrzega również inne obszary współpracy, takie jak zagospodarowanie odpadów, budowa lub rozbudowa spalarni odpadów, tworzenie biogazowni czy wspólna polityka w zakresie opieki nad zwierzętami.

W jego ocenie ważne jest, aby zakres ustawy nie został ograniczony wyłącznie do transportu, ponieważ znacząco zawęziłoby to zakres współpracy i zmniejszyło znaczenie ustawy dla mieszkańców województwa pomorskiego.

Z kolei Jarosław Litwin, burmistrz Lęborka, mówi wprost, że ustawa metropolitalna to mocny fundament współpracy samorządów. Metropolia da narzędzia prawne i organizacyjne potrzebne do koordynowania rozwoju transportu, planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska czy promocji regionu.

Maciej Urbanek, wójt gminy Pszczółki, wskazuje natomiast, że dla jego gminy ustawa oznacza możliwość jeszcze skuteczniejszej współpracy w zakresie transportu publicznego czy realizacji wspólnych inwestycji o znaczeniu regionalnym.

Dla mieszkańców korzyści mają być odczuwalne jednak przede wszystkim w obszarze komunikacji – lepszej integracji transportu publicznego, sprawniejszych połączeń z Trójmiastem, rozwoju wspólnego biletu metropolitalnego oraz inwestycji poprawiających codzienne przemieszczanie się po regionie.

Większe wsparcie na adaptację do zmian klimatu

Jak zauważa Maciej Rusek, wiceburmistrz Malborka, ustawa daje możliwość „wspólnego planowania transportu, integracji przewoźników i wspólnych rozwiązań taryfowych, co oznacza lepsze połączenia z Trójmiastem i ułatwienia w dojazdach do pracy i szkół”. Jego zdaniem lepsza siatka połączeń i integracja transportu mogą zwiększyć ruch turystyczny.

– Dla bezpośredniego otoczenia Malborka i Żuław dodatkowe środki na inwestycje oznaczają także większe wsparcie dla projektów związanych z ochroną przeciwpowodziową, gospodarką wodną i adaptacją do zmian klimatu – uważa wiceburmistrz Rusek.

Zanim jednak związek metropolitalny Pomorza stanie się faktem, ustawa musi zostać przyjęta przez Senat. Zgodnie z porządkiem obrad ma być procedowana podczas posiedzenia izby wyższej 10 i 11 czerwca. Jeśli senatorowie przyjmą projekt, trafi on następnie do podpisu prezydenta.