Zacięta walka o pieniądze podatników. „Pozwalają zmieniać miasto na lepsze”

W 2022 roku w mieście uruchomiono programu OK Poznań, w którym specjalne zniżki i benefity dla podatników oferują partnerzy miejscy oraz prywatni. W marcu 2024 r. było to ponad 200 różnych benefitów.

W tym roku przygotowano ofertę pod nazwą "Po Raz Pierwszy". - To zupełnie nowy, powitalny zestaw zniżek i ulg skierowany do osób, które w tym roku po raz pierwszy rozliczyły swój PIT i zdecydowały się zrobić to w Poznaniu, ale także do osób, które wcześniej rozliczały podatki w innych miejscowościach, ale w 2024 r. po raz pierwszy zdecydowały się zrobić to w Poznaniu – przekonuje poznański ratusz.

W pakiecie powitalnym "Po raz Pierwszy" do odebrania są 24 bilety w cenie 1 zł każdy, a także bezpłatne wejściówki i zniżki ułatwiające skorzystanie z miejskich atrakcji.

A wśród biletów za złotówkę są m.in. wejście do: Nowego Zoo, Aquaparku w Termach Maltańskich, Centrum Szyfrów Enigma, Bramy Poznania.