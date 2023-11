Komisarze w urzędach, ale jeszcze nie wszystkich. Nowy rząd ich wymieni?

Zauważył też, że nowy komisarz Paweł Germański to menadżer szkoły ponadpodstawowej, który nigdy nawet nie był radnym i nie miał żadnej styczności z samorządem gminnym. - W kilka dni musi przygotować projekt budżetu gminy, który musi być wydany do 15 listopada, a to jest naprawdę trudne. Wiem to z własnego doświadczenia – uważa poseł Romowicz.

Jak przekazało nam dziś Centrum Informacyjne Rządu Prezes Rady Ministrów wyznacza osoby pełniące funkcje wójta, burmistrza czy prezydenta na wniosek właściwego miejscowo wojewody, przekazany za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Ostateczny projekt budżetu do 15 listopada

W sumie do parlamentu dostało się 13 wójtów, burmistrzów i prezydentów. W momencie wyboru – czyli de facto 15 października - musieli odejść z posady w samorządzie. A razem z nimi ich zastępcy. Wtedy ratuszami zaczęli kierować tymczasowo sekretarze gmin czy miast.

Do dziś rano, jak przekazało nam Centrum Informacyjne Rządu, komisarze pojawili się w gminach: Spytkowice, Kotla, Dzierżoniowie, Świlczy. A także wspomnianych wyżej Ustrzykach Dolnych czy w Czyżewie. Siedem miast czy gmin nadal czeka. Wśród nich Sosnowiec, Sopot czy Inowrocław.

Czytaj więcej Ludzie Włodarze odchodzą na Wiejską, a sekretarze przejmują władzę. Na chwilę Blisko 20 prezydentów, burmistrzów i wójtów zadebiutuje wkrótce w parlamencie. Już więc żegnają się z samorządem, w którym część z nich spędziła naprawdę długie lata. Ale na komisarza rządowego opuszczone przez włodarzy miasta czy gminy będą musiały jeszcze chwilę zaczekać.

Były wieloletni prezydent Sosnowca Andrzej Dziuba został senatorem, podobnie jak były prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. A Jacek Karnowski, wieloletni prezydent Sopotu, jest nowym posłem Koalicji Obywatelskiej z Pomorza. Czas goni. - Najpilniejszy termin to 15 listopada. To jest termin ostateczny złożenia budżetu do rady miasta. Budżet jest przygotowany i czeka tylko na podpis osoby, która ma do tego prawo - mówił Andrzej Dziuba, były prezydent Tychów, w rozmowie z rmf24.pl.