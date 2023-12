Pełna treść uzasadnienia uchwały

W tym i przyszłym roku obchodzimy 25-lecie utworzenia samorządowych województw i powiatów, do których pierwsze wybory odbyły się 11 października 1998 r., a samorząd powiatowy i wojewódzki rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 1999 r. W wyniku tej reformy pełnoprawny samorząd wojewódzki został utworzony po raz pierwszy w 1000-letniej historii Polski (z wyjątkiem Sejmu Śląskiego w okresie międzywojennym).

Merytoryczny, sprawny samorząd terytorialny należy do fundamentu demokratycznego państwa. Samorząd jest najbliżej mieszkańców – to tam załatwiają 90 proc. spraw urzędowych, ale również podlega on największej codziennej kontroli ze strony społeczeństwa. Realizacja Uchwały Programowej I Zjazdu NSZZ „Solidarności” z 1980 r. „Samorządna Rzeczpospolita” skutkowało odrodzeniem polskiego samorządu gminnego w 1990 r. Był to dopiero początek decentralizacji Polski, a kolejne przełomowe reformy tworzące samorządy powiatów i województw zostały wprowadzone w 1998 roku przez reformatorski rząd Akcji Wyborczej „Solidarność” i UW z Premierem Jerzym Buzkiem na czele.



Reformy wprowadzone przez rząd J. Buzka złamały skrajnie scentralizowany model Polski z czasów PRL, gdzie nie było miejsca na autentyczną aktywność obywateli, rozwiązywanie wielu codziennych lokalnych i regionalnych problemów na poziomie gminy, powiatu, województwa, których oczywiście nie była w stanie dostrzec, a tym bardziej zrealizować żadna władza centralna w Warszawie.



Premier Jerzy Buzek to wybitna postać naszego kraju oraz przykład jak wielką pracą organiczną i wytrwałością można osiągnąć sukces. Były Premier Rządu Rzeczypospolitej Polski i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego to bezapelacyjnie wzór człowieka sukcesu od walki i pracy w „Solidarności" - przewodniczył I Krajowemu Zjazdowi Delegatów w Gdańsku po demokrację w Polsce - był Premierem Rządu, który odważnie podjął dzieło reformowania kraju. Jerzy Buzek, jako człowiek wywodzący się ze środowiska naukowego, był orędownikiem rozbudowy infrastruktury badawczej i lokalowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z ogromnym zapałem i z wielkim osobistym zaangażowaniem wsparł budowę Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. W 1998 r. rząd J. Buzka ujął budowę III Kampusu w projekcie budżetu na 1999 r. z przedłużeniem na lata 2000-2001, a dzięki rządowemu projektowi specjalnej ustawy Sejm RP uchwalił ustawę „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ”. Dzięki temu powstał najnowocześniejszy kampus uniwersytecki w Europie dla 20 tys. studentów za kwotę ponad miliarda złotych.

Dla Małopolski ważny jest również sukces, jakim było utworzenie, przez Akademię Górniczo- Hutniczą oraz Uniwersytet Jagielloński Europejskiego Instytutu Technologicznego UE, przy wybitnym wsparciu prof. Jerzego Buzka pierwszego ogólnopolskiego Węzła Wiedzy i Innowacji CC Poland Plus z siedzibą w Krakowie – wtedy największego i jedynego w Polsce oraz jednego z 5. w Europie - projektu badawczego wartości co najmniej 2 miliardów euro. M. In. za te wielkie zasługi Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przyznała mu Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, a Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uhonorowało Jerzego Buzka Tytułem Małopolanin Roku 2009. Jako samorządowcy doceniamy reformy Rządu Jerzego Buzka, w tym cztery fundamentalne: zdrowia, edukacji, systemu emerytalnego i samorządową powołując samorządowe powiatyi województwa. Ta ostatnia w zgodnej opinii uznawana jest za jedną z najbardziej udanych reform ustrojowych przeprowadzonych po 1989 r. W okresie rządu J. Buzka na stanowisku Premiera uchwalono ponad 400 ustaw dostosowujących prawo polskie do unijnego oraz przygotowane zostały stanowiska negocjacyjne Polski z Unią Europejską we wszystkich 29 obszarach traktatowych. W czasie pełnienia przez Prof. J. Buzka funkcji Premiera zakończono negocjacje z Unią w 19 obszarach.



J. Buzek był Premierem, który zrealizował misję kluczowego reformowania państwa i dostosowania do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej wraz z przystąpieniem Polski do NATO w roku 1999 - największego na świecie sojuszu obronnego.



Jerzy Buzek reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. Był posłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w ramach pakietu legislacyjnego Siódmego Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju 2007-2013, a także posłem sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w dziedzinie Technologii Energetycznych. W latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do kilku delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina, Delegacji Stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN.



Jerzy Buzek to także ceniony naukowiec – był członkiem i Sekretarzem Naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Rady Redakcyjnej głównego polskiego czasopisma naukowego z tej dziedziny - Inżynieria Chemiczna i Procesowa, był również członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN. Bibliografia naukowa Prof. J. Buzka obejmuje ponad 50 artykułów publikowanych głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także około 70 opublikowanych referatów z konferencji naukowych.



Ostatnie 25 lat pokazało, że II etap reformy samorządowej dał bardzo dużo dobrych owoców w Polsce lokalnej, regionalnej ze sprawnym rozdysponowaniem i wykorzystaniem wielkich funduszy Unii Europejskiej w dziesiątkach tysięcy projektów realizowanych przez samorządy. Reformy te w zasadniczym stopniu przyczyniły się do odejścia od archaicznego, nieefektywnego PRL-owskiego modelu Polski resortowej oraz biurokratycznej „piramidy” pełnej podległości gminnych bezradnych rad narodowych, bezradnym radom powiatowym, a te bezradnym wojewódzkim i kolejno rządowi oraz KC PZPR – bez żadnej swobody działania i samorządności. Polska jest jednym państwem w UE, w którym znaczna część funduszy europejskich jest zdecentralizowana – aż 40% rozdzielane jest na poziomie regionalnych przez samorządy województw.



Polska swój „złoty wiek” rozwoju gospodarczego przez ostatnie 30 lat zawdzięcza w dużej mierze decentralizacji i sprawnie działającemu samorządowi terytorialnemu. Kolejny skok cywilizacyjny będzie możliwy w sytuacji, gdy samorząd terytorialny będzie mógł swobodnie realizować swoją misję i będzie miał stabilne fundamenty finansowe.



Przyznanie Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego to uznanie i uhonorowanie wielkich zasług Jerzego Buzka dla Małopolski i Krakowa, a także jako męża stanu, Premiera Rządu RP, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, dla przemian demokratycznych w Polsce i modernizacji Europy oraz jego sukcesów w działalności politycznej – w kraju oraz na arenie międzynarodowej, pracy społecznej i naukowej.