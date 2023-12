Wolontariusze zorganizują Wigilie dla samotnych starszych osób

Potwierdza to 84-letnia pani Hanna z Pruszkowa, która od 20 lat mieszka sama. Mocno zapadł jej w pamięć dzień, kiedy wiele lat temu, pierwszy raz w życiu poczuła się w święta samotna. – Wybrałam się na spacer, jeszcze wtedy mieszkałam w Warszawie, tak szłam, mijałam ludzi i mocno odczułam, że ja tak tu idę sama, a wkoło całe rodziny. Krępowało mnie to. Bolało – mówi pani Hanna, która podkreśla, jak istotna jest dla niej możliwość spędzenia Wigilii organizowanej przez Stowarzyszenie.

– To często jedyna okazja, by spotkać się ze znajomymi seniorami ze Stowarzyszenia, bo na co dzień nie ma się do tego często możliwości, nawet mieszkając po sąsiedzku. Świąteczne spotkania to właściwie jedyna okazja, by się zobaczyć i porozmawiać w naszym gronie, wymienić informacjami, radami, pomówić o rodzinach, pożartować – wyjaśnia pani Hanna. – I cenne jest też coś innego: obecność tylu ludzi przyjaznych, a jednocześnie tym samym piętnem dotkniętym. Bo samotność to jest piętno. I smutek. A podczas wspólnej Wigilii, choć jesteśmy w tej samej trudnej sytuacji, potrafimy się odmienić. Jest uśmiech, zadowolenie, są rozmowy sympatyczne, to jest wartość – podkreśla i dodaje, że „świat jest tak zbudowany, żeby człowiek nie był sam: dwoje ludzi albo cała rodzina, lecz nie że samotność. Samotność to wyjątek niepochlebny, najważniejsza jest obecność drugiego człowieka, zwłaszcza w święta”.

Spotkania wigilijne okazją do wyjścia z domu

W tegorocznym spocie kampanii wzięła udział Anna Korzeniecka, 83-letnia aktorka teatralna i filmowa, która wyjaśnia, że zdecydowała się wesprzeć działalność Stowarzyszenia z uwagi na wagę problemu, który podejmuje.

– Chcę być w tej części społeczności, która czuje chęć do pomagania i znajduje w tym radość. Udział w kampanii jest moim wkładem w zwrócenie uwagi na starsze osoby, ich potrzebę wspólnoty, ciepła. W samotności dotkliwie odczuwa się aspekt braku związku z rodziną, a podczas świąt brak tych chwil, kiedy wszyscy jesteśmy razem i okazujemy sobie uczucie – mówi aktorka.