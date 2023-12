Samorządowy alfabet 2023 r. Inwestycje, wybory i przygotowania do nowej kampanii

P jak Pakt Samorządowy. W 2023 roku jednym z głównych wątków dyskusji politycznej po stronie dawnej opozycji była kwestia jednej listy w wyborach do Sejmu. Ten pomysł popierali m.in. samorządowcy z Tak! Dla Polski. Ale pod koniec roku pojawiła się idea Paktu Samorządowego, jak go nazwali przedstawiciele Lewicy. Robert Biedroń mówił w grudniu 2023 na antenie programu #RZECZoPOLITYCE o Pakcie Samorządowym — wspólnej liście do sejmików nowej koalicji — jako o inicjatywie Lewicy. Ale czy taka lista rzeczywiście powstanie? To pytanie jest bardzo otwarte.

R jak Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jednocześnie wiceszef PO w tym roku wspierał jak mógł kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej. Wioletta Paprocka-Ślusarska z jego bliskiego otoczenia była szefową sztabu Koalicji, a Sławomir Nitras — obecnie minister sportu i turystyki — koordynował prace projektu obywatelskiej kontroli wyborów z ramienia KO. Trzaskowski mimo wielu spekulacji nie został jednak w żadnym momencie kampanii „namaszczony” jako kandydat na premiera, a szefem rządu jest obecnie Donald Tusk. Prezydent Warszawy zdążył już zadeklarować (co było spodziewane) że będzie ubiegał się o reelekcję w Warszawie. Przed nim zadanie powtórzenia wyniku z 2018 roku i odtworzenie tamtych emocji w zupełnie nowych warunkach politycznych.

S jak Strefa Czystego Transportu. Wprowadzania stref w miastach, do których nie wjadą najbardziej zanieczyszczające powietrze samochody, to z pewnością jeden z najbardziej zapalnych punktów w polityce samorządowej w ubiegłym roku. W Warszawie opozycja — czyli PiS — domagała się nawet referendum w tej sprawie. Konsultacje społeczne w stolicy były mocno krytykowane z różnych stron, a ostatecznie ratusz zapowiedział kilka istotnych zmian w jej wprowadzaniu. Nie zmienia to faktu, że w miastach SCT będzie też ważnym tematem kampanii samorządowej.

T jak Tak! Dla Polski. Ruch samorządowy Tak! Dla Polski wprowadził do Sejmu grupę samorządowców, w tym lidera — Jacka Karnowskiego, wcześniej prezydenta Sopotu. Przed samorządowcami w Sejmie poważne wyzwania. Zwłaszcza, gdy skończy się „miesiąc miodowy” nowej ekipy. Tak! Dla Polski było też obecne w większości politycznych dyskusji w tym roku wokół wyborów parlamentarnych i nie tylko. Dlatego można uznać, że rok 2023 kończy się udanie dla projektu, którego członkowie liczyli bardzo mocno na zmianę władzy w Polsce.

W jak Wrocław. Wrocław poza Warszawą i Krakowem będzie areną bardzo ciekawego starcia samorządowego. W 2023 roku lokalni politycy i samorządowcy zaczęli się do tego starcia przygotowywać. Kandydatem KO może być Michał Jaros, szef regionalnych struktur. To ustawia KO na kursie kolizyjnym z urzędującym prezydentem miasta Jackiem Sutrykiem. Ale do ostatecznych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o kandydatów i kandydatki ma dopiero dojść.