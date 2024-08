Drugie życie miejskich podwórek. Więcej zieleni zamiast betonu

Inwestycje obejmą powierzchnię ponad 60 tys. m2. Będą obejmować m.in odwodnienie, organizację układu komunikacyjnego, budowę nowoczesnych miejsc zbiórki odpadów, stworzenie miejsc zielonych, altan tematycznych, placów zabaw, siłowni plenerowych, miejsc spotkań dla mieszkańców. Koszt dokumentacji projektowych wyniesie 2,7 miliona złotych.

A dodatkowo, do 2029 roku, Wrocław chce wyremontować 100 kamienic i porównywalną liczbę podwórek. - Inwestycje podwórkowe to ważny element rewitalizacji miasta. Poprawiają one jakość życia mieszkańców, zwiększają atrakcyjność przestrzeni publicznej i sprzyjają integracji społecznej – zapewniają wrocławscy urzędnicy.

Mała architektura i nowe oświetlenie w Brzegu

Wrocław nie jest jedynym miastem, które odnawia swoje podwórka. Podobne inwestycje realizują także inne samorządy. Władze Brzegu pozyskały niemal 2 mln zł na remont podwórek miejskich z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym środkom dokończone zostanie podwórko przy ulicy Chocimskiej – Kochanowskiego oraz przebudowane zostanie podwórko w obrębie ulic Chrobrego-Długa-Lekarska.

W ramach prac przewidziano m.in. odwodnienie, wykonanie energooszczędnego oświetlenia, wykonanie dróg dojazdowych, chodników, miejsc postojowych, zagospodarowanie zieleni czy posadowienie obiektów małej architektury. Władze Brzegu podkreślają, że remonty podwórek poprawią jakość życia mieszkańców i estetykę tych części miasta.

W Poznaniu w tym roku realizowana jest 15. edycja akcji "Odmień swoje podwórko" organizowana przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w partnerstwie z Ogrodem Botanicznym UAM oraz spółką Aquanet. W ramach etapu projektowego akcji odbyły się warsztaty projektowe, podczas których zespoły projektowe przygotowały diagnozę istniejących problemów i potencjałów miejsca, a także określiły wstępne pomysły zagospodarowania podwórek.