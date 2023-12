Opieka intymna przez całą dobę. Miejski gabinet dla kobiet we Wrocławiu

Wrocław nie jest pierwszy. – W Poznaniu taki punkt już istnieje. Byliśmy pierwszym miastem w Polsce, w którym w IV kwartale 2018 roku utworzono początkowo pilotażowo Punkt Profilaktyki Intymnej czynny 24 godziny na dobę, który oferuje usługi i świadczenia całodobowo przez 7 dni w tygodniu – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Dodaje, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie działalnością punktu mieszkanek i mieszkańców Poznania zadanie to jest realizowane do dziś i miasto planuje jego kontynuację w latach następnych.

Miejski Punkt Opieki Intymnej we Wrocławiu będzie oferować m.in. antykoncepcję awaryjną

Wrocław chce uruchomić miejski Punkt Opieki Intymnej, który ma oferować m.in. darmowe konsultacje ginekologiczne, cytologię czy mammografię. Taki wniosek złożyli do przyszłorocznego budżetu miasta radni Nowej Lewicy i został on uwzględniony.

– To będzie miejsce bez klauzuli sumienia, gdzie będzie można dostać receptę, na przykład na antykoncepcję awaryjną – wyjaśniał wrocławski radny Dominik Kłosowski. Dodał też, że radnym zależy nam na tym, żeby wrocławianki miały dostęp do opieki ginekologicznej bez skierowania, do bezpłatnej opieki, żeby można było bez problemu dostać się do lekarza ginekologa.

Oprócz ginekologa w punkcie będzie przyjmował również urolog. - Musimy mieć ten punkt bezpłatny i to jest bardzo ważne. Po drugie, musimy mieć ten punkt bez skierowań i to odróżnia tę pomoc, która będzie świadczyć ten punkt we Wrocławiu od tych, które są finansowane przez NFZ oraz w tym punkcie nie będzie obowiązywała klauzula sumienia – mówił Bartłomiej Ciążyński, wiceprezydent Wrocławia.