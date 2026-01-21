Krakowskie metro z rządowym wsparciem?

Zdaniem wicepremiera można rozważyć różne formy wsparcia: od stworzenia specjalnego mechanizmu finansowego po specustawę, która mogłaby umożliwić prowadzenie tak dużej i skomplikowanej inwestycji.

Reklama Reklama

Wicepremier podkreślił, że Kraków jest drugim co do wielkości miastem kraju, więc zasługuje na metro i metra potrzebuje do dalszego rozwoju. Natomiast ogrom i skala inwestycji wykluczają samodzielne sfinansowanie budowy przez samorząd. Stąd deklaracja pomocy. Z kolei prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zaznaczył, że metro to najważniejsza i najpotrzebniejsza inwestycja transportowa Krakowa.

Skomplikowana inwestycja realizowana w formule pracy projektowej

Oprócz deklaracji wicepremiera żadne konkrety dotyczące pomocy przy budowie metra ze strony rządu na razie jednak nie padły. Natomiast Kraków rozpoczął nowy etap przygotowań do budowy inwestycji. Prezydent Miszalski powołał zespół zadaniowy, który w formule pracy projektowej będzie koordynował działania kilkunastu wydziałów i miejskich jednostek. Co oznacza działanie w formule pracy projektowej?

Przede wszystkim jedno centrum koordynacji, wspólny harmonogram i konkretny podział odpowiedzialności, ale też stałą współpracę specjalistów z różnych obszarów. Przewodniczącym zespołu został Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa, w którego pionie działa powołana wcześniej jednostka – referat ds. przygotowania budowy metra.