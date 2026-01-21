Krakowskie metro z rządowym wsparciem?

Aktualizacja: 21.01.2026 21:33 Publikacja: 21.01.2026 15:18
Szacowany koszt budowy metra w Krakowie ma wynieść ok. 15 mld zł
Zdaniem wicepremiera można rozważyć różne formy wsparcia: od stworzenia specjalnego mechanizmu finansowego po specustawę, która mogłaby umożliwić prowadzenie tak dużej i skomplikowanej inwestycji.
Wicepremier podkreślił, że Kraków jest drugim co do wielkości miastem kraju, więc zasługuje na metro i metra potrzebuje do dalszego rozwoju. Natomiast ogrom i skala inwestycji wykluczają samodzielne sfinansowanie budowy przez samorząd. Stąd deklaracja pomocy. Z kolei prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zaznaczył, że metro to najważniejsza i najpotrzebniejsza inwestycja transportowa Krakowa.
Oprócz deklaracji wicepremiera żadne konkrety dotyczące pomocy przy budowie metra ze strony rządu na razie jednak nie padły. Natomiast Kraków rozpoczął nowy etap przygotowań do budowy inwestycji. Prezydent Miszalski powołał zespół zadaniowy, który w formule pracy projektowej będzie koordynował działania kilkunastu wydziałów i miejskich jednostek. Co oznacza działanie w formule pracy projektowej?
Przede wszystkim jedno centrum koordynacji, wspólny harmonogram i konkretny podział odpowiedzialności, ale też stałą współpracę specjalistów z różnych obszarów. Przewodniczącym zespołu został Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa, w którego pionie działa powołana wcześniej jednostka – referat ds. przygotowania budowy metra.
– Skład zespołu to przedstawiciele wydziałów i miejskich jednostek zaangażowanych w budowę metra, m.in. Zarządu Inwestycji Miejskich, Zarządu Transportu Publicznego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej czy Biura Miejskiego Architekta – wyjaśnia Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.
Powołany zespół przygotuje miasto organizacyjnie, dokumentacyjnie i finansowo do realizacji największej inwestycji w historii Krakowa. Jak wyjaśniają przedstawiciele krakowskiego magistratu, równolegle rozpoczną pracę zespoły robocze odpowiedzialne ogólnie m.in. za przygotowanie i planowanie projektu, kwestie transportowe i rozwiązania techniczne, powiązanie metra z przestrzenią miasta i jego dalszym rozwojem, również za komunikację oraz dialog z mieszkańcami.
Według planów przedstawionych do tej pory przez miasto pierwsza linia metra ma zostać oddana do użytku w ciągu 10 lat. Docelowo krakowskie metro będzie mieć dwie linie przecinające miasto na osi północ–południe i o łącznej długości ok. 29 km. Linia M1 połączy Nową Hutę (rejon Kombinatu) z Opatkowicami, a linia M2 Nową Hutę z Kurdwanowem. Szacowany koszt inwestycji to ok. 15 mld zł.
