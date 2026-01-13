Pieniądze na mosty z rządowego funduszu. Nowe przeprawy za setki milionów złotych

Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie na inwestycje mostowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury wnioski przyjmowane są do 31 marca 2026 r. Dzięki rządowemu wsparciu kilka nowych mostów jest właśnie w budowie, a kilka zostało oddanych do użytku.

Pieniądze na budowę mostów

Z komunikatu resortu wynika, że o środki mogą ubiegać się zarządcy dróg, którzy wcześniej otrzymali wsparcie na przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „Mosty dla Regionów”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) obejmie do 80 proc. kosztów realizacji zadania, w tym także budowy dróg dojazdowych do mostu.

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że prace przy inwestycjach mostowych mogą rozpocząć się po podpisaniu umowy o dofinansowanie, ale środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie można faktycznie otrzymać i wykorzystać dopiero w kolejnym roku. Oznacza to, że nie należy planować wydatków z tego wsparcia w 2026 roku.

Brzegi Sanu połączone nowymi przeprawami

A Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to konkretne wsparcie dla samorządów. Dzięki niemu np. na Podkarpaciu powstają trzy nowe przeprawy przez San, które mają poprawić dostępność komunikacyjną regionu i skrócić czas dojazdu między sąsiednimi miejscowościami.