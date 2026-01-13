Reklama

Pieniądze na mosty z rządowego funduszu. Nowe przeprawy za setki milionów złotych

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mostowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obejmie ono do 80 proc. kosztów realizacji przeprawy, w tym także budowy dróg dojazdowych.

Publikacja: 13.01.2026 17:26

Dzięki rządowemu wsparciu kilka mostów jest w budowie, a kilka zostało już oddanych do użytku

Foto: moto.rp.pl

Janina Blikowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie na inwestycje mostowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?
  • Kto może ubiegać się o środki na budowę mostów i jakie są wymagania formalne?
  • Jakie zmiany infrastrukturalne planowane są na Podkarpaciu i jakie mają znaczenie dla regionu?
  • Gdzie w Polsce powstają nowe przeprawy mostowe dzięki rządowemu wsparciu?

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury wnioski przyjmowane są do 31 marca 2026 r.  Dzięki rządowemu wsparciu kilka nowych mostów jest właśnie w budowie, a kilka zostało oddanych do użytku.

Pieniądze na budowę mostów

Z komunikatu resortu wynika, że o środki mogą ubiegać się zarządcy dróg, którzy wcześniej otrzymali wsparcie na przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „Mosty dla Regionów”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) obejmie do 80 proc. kosztów realizacji zadania, w tym także budowy dróg dojazdowych do mostu. 

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że prace przy inwestycjach mostowych mogą rozpocząć się po podpisaniu umowy o dofinansowanie, ale środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie można faktycznie otrzymać i wykorzystać dopiero w kolejnym roku. Oznacza to, że nie należy planować wydatków z tego wsparcia w 2026 roku.

Brzegi Sanu połączone nowymi przeprawami

A Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to konkretne wsparcie dla samorządów. Dzięki niemu np. na Podkarpaciu powstają trzy nowe przeprawy przez San, które mają poprawić dostępność komunikacyjną regionu i skrócić czas dojazdu między sąsiednimi miejscowościami.

I tak w powiecie brzozowskim trwa realizacja inwestycji łączącej Niewistkę z Jabłonicą Ruską. Obejmuje ona budowę nowej konstrukcji wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Samorząd pozyskał na ten cel 50,8 mln zł, a zakończenie prac zaplanowano na 2026 r.

W Stalowej Woli powstaje nowa przeprawa wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 855. Konstrukcja o długości 1 760 metrów będzie najdłuższą tego typu inwestycją w województwie podkarpackim i jedną z trzech najdłuższych w kraju. Projekt realizowany przez samorząd województwa otrzymał 302,3 mln zł wsparcia z RFRD, a prace potrwają do 2026 roku.

Z kolei trzecia inwestycja realizowana jest w Sanoku. Oprócz samej przeprawy powstają tam także drogi dojazdowe oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 886. Na ten cel przeznaczono 70,4 mln zł z Funduszu, a zakończenie robót planowane jest również w tym roku.

Będą mosty na Odrze i Wieprzu

Ale to nie wszystko. Powstaną też trzy przeprawy na Odrze, które poprawią układ komunikacyjny na pograniczu województw śląskiego, opolskiego i lubuskiego.

W województwie śląskim planowana jest budowa nowej przeprawy w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej nr 421, łączącej Łubowice z Zawadą Książęcą. Samorząd województwa pozyskał na ten cel 270,5 mln zł dofinansowania, a realizację zaplanowano na lata 2024–2027.

W Pomorsku (woj. lubuskie) zaplanowano budowę nowej przeprawy oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 281. Dzięki tej inwestycji zniknie konieczność korzystania z promu, a przejazd stanie się szybszy i bardziej dostępny zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów. Realizację przewidziano na lata 2026–2028, przy wsparciu w wysokości 236 mln zł.

W Krasnymstawie, w województwie lubelskim, powstaje nowa przeprawa przez Wieprz wraz z drogami dojazdowymi. Projekt otrzymał 30,8 mln zł dofinansowania z RFRD. Nowy most ma być gotowy w tym roku.

Na południu kraju przygotowywana jest inwestycja, która połączy drogę krajową nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 i umożliwi bezpośredni dojazd między Nowym Sączem a Świniarskiem. W ramach projektu powstanie nowa przeprawa przez Dunajec. Wsparcie z RFRD przekracza 228 mln zł, a prace zaplanowano na lata 2026–2028.

Nowe mosty służą już kierowcom

Dzięki rządowemu wsparciu w kraju powstało już kilka mostów. W 2020 r. kierowcy skorzystali z nowej przeprawy przez Noteć w Kobylnikach w gminie Kruszwica, wraz z przebudowaną drogą gminną. Inwestycja została wsparta kwotą 8,3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W okolicach Starachowic uruchomiono obiekt na Kamiennej wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 744. A województwo świętokrzyskie dostało na ten cel 96 mln zł. W Kędzierzynie-Koźlu otwarto nową przeprawę nad Kanałem Gliwickim i Kłodnicą, będącą częścią północnej obwodnicy miasta, z dofinansowaniem w wysokości 53,1 mln zł.

Nowe połączenie przez Narew między Łęgiem Przedmiejskim a Teodorowem powstało dzięki wsparciu 98,4 mln zł dla powiatu ostrołęckiego. A przeprawa przez Bug łączy też gminy Jabłonna Lacka i Perlejewo. Na nią przyznano 85,1 mln zł dofinansowania.

inwestycje Drogownictwo remont most
