Współfinansowanie wielu projektów zapewniają środki unijne. Istotnym źródłem finansowania inwestycji kolejowych w obecnej perspektywie finansowej jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Dzięki inwestycjom realizowanym przy wsparciu tego programu szybciej podróżujemy między innymi na trasie Warszawa – Radom. Niektóre pociągi jadą tą linią poniżej godziny. Kolejny przykład to trasa Warszawa – Lublin, na której najszybszy pociąg jedzie 1,5 godziny, a toczące się i planowane prace usprawnią podróż na odcinku z Warszawy do Otwocka. Trasę z Warszawy do Gdańska pociągi pokonują z prędkością 200 km/h, a czas przejazdu wynosi 2,5 godziny. Kolej na wielu trasach staje się bezkonkurencyjnym środkiem transportu.

Dzięki projektom realizowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zwiększa się również dostęp do kolei – przywrócono m.in. połączenie kolejowe z Lubina do Rudnej Gwizdanowa. Wybudowano nowe, dostępne dla wszystkich perony na dużych stacjach, takich jak Szczecin, Gdańsk czy Rzeszów oraz w mniejszych miejscowościach, np. w Ożarowie Mazowieckim. Wybudowano kilkadziesiąt zupełnie nowych przystanków, które zapewniają lepszy dostęp do kolei – na Dolnym Śląsku (Lubin Stadion), m.in. Lubelszczyźnie (Lublin Zachodni), Mazowszu (Warszawa Targówek, Radom Stara Wola, Radom Północny, Radom Gołębiów). Nowe i zmodernizowane obiekty są wyposażone w wiaty, ławki, windy lub pochylnie. Część z nich wyposażana jest w nowoczesny system informacji (wyświetlacze wielofunkcyjne) oraz monitoring, który zwiększy bezpieczeństwo podróżnych.

Projekt „Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualną informację pasażerską na przystanku Warszawa Targówek wyświetlana jest m.in. na infokioskach

Czytelna informacja pasażerska na przystanku Warszawa Targówek

Infokiosk z bieżącą informacją pasażerską na przystanku Warszawa Targówek

Na przystanku kolejowym Warszawa Targówek zainstalowane zostały m.in. wyświetlacze

