Szkolny dzwonek na placu budowy. Przeciąga się część wakacyjnych remontów

- Ich wykonywanie nie będzie zakłócało cyklu dydaktycznego. Prace te prowadzone będą w kilku placówkach oświatowych, głównie na zewnątrz, np.: remonty ogrodzeń w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 i w Szkole Podstawowej nr 71, termomodernizacja przedszkola nr 6, remont dachu w Szkole Podstawowej nr 83, czy modernizacje boisk sportowych w Szkole Podstawowej nr 84 i czy modernizacja dziedzińca szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33 - wylicza Piotr Kurosiński, kierownik Oddziału Infrastruktury Oświatowej Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Więcej pieniędzy, więcej remontów

Wakacje już za nami. Nowy rok szkolny uroczyście zainaugurowano w poniedziałek. Do szkół wróciło prawie pięć milionów uczniów.



Przez całe wakacje wiele szkół i przedszkoli było wielkim placem budowy. Trwały bowiem letnie remonty. I tak władze Wrocławia przeznaczyły na ten cel ponad 50 mln zł.

Czytaj więcej Z regionów Samorządy chcą organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów. Ale potrzebują pieniędzy Dodatkowe zajęcia językowe, z matematyki, fizyki czy informatyki, ale też wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach – takie m.in. projekty będą realizowane w nowym roku szkolnym w Rzeszowie. Miasto pozyskało na ten cel ponad 11 mln zł.

– W tym roku remonty przeprowadziliśmy w większej liczbie placówek, a co za tym idzie przeznaczyliśmy na więcej pieniędzy. Wszystko po to, by poprawić komfort, bezpieczeństwo i ogólne warunki nauki i pracy w naszych szkołach i przedszkolach – mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.