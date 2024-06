Drogami wzdłuż Bałtyku pojedziemy szybciej. Ale część inwestycji ma opóźnienia

Ostatni blisko 5-kilometrowy fragment obwodnicy, od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Zachód, został już włączony do ruchu, chociaż samochody muszą poruszać się jeszcze zwężeniem do jednej jezdni po 800-metrowej estakadzie.

- Drugą nitkę udostępnimy w ciągu najbliższych kilku tygodni – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W każdym razie ruch tranzytowy w całości omija teraz miasto. Na przejazd obwodnicą wystarczy 10 minut.

Kiedy zostanie dokończony zachodniopomorski odcinek drogi ekspresowej S6?

Cała obwodnica Koszalina i Sianowa, budowana z dofinansowaniem unijnych funduszy wartym 362 mln zł (przy całkowitej wartości projektu ok. 1,3 mld zł) ma długość 20 km. Od 2019 roku funkcjonowały już odcinki o długości 12 km - od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód oraz węzeł Sianów Wschód. Trasa omijająca Sianów została oddana do ruchu w lipcu ubiegłego roku.

Po oddaniu do ruchu obwodnicy Koszalina droga ekspresowa S6 kończy się za Sianowem, ale jej budowa w dalszej części jest cały czas kontynuowana. W budowie są odcinki Sianów – Sławno oraz Sławno – Słupsk o łącznej długości 46 km. To niestety utrudnia życie kierowcom: w wielu miejscach drogowcy wprowadzają tymczasową organizację ruchu, przez co samochody stają w korkach. Tak będzie jeszcze ponad rok — do drugiej połowy 2025 roku, gdy zachodniopomorski odcinek ekspresówki S6 ma zostać dokończony.