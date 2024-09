W Małopolsce właśnie przybyło szybkich dróg

Droga między Rdzawką a Nowym Targiem nie jest jednak drogą ekspresową. Ma niższą dopuszczalną prędkość (w zależności od odcinka, najwyższa to 100 km/h); ostrzejsze niż na drogach ekspresowych zakręty; bardziej strome zjazdy i podjazdy. a także mniejsze odległości pomiędzy węzłami. Jeśli na drogach ekspresowych w miastach jest to co najmniej 3 km, na drogach klasy GP może to być 1 km: przykładowo odległość dzieląca węzły Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe to półtora kilometra. Na oddanym odcinku są także przystanki autobusowe oraz wjazdy i zjazdy na drogę poza węzłami – w Rdzawce i Klikuszowej.

W Małopolsce nowy kawałek zakopianki to niejedyna oddana w ostatnim czasie kierowcom inwestycja. Kilka dni wcześniej do ruchu włączony został ponad pięciokilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 między Miechowem a Szczepanowicami. Załatał „dziurę” na tej łączącej Kraków z Warszawą ekspresówce, łącząc dwa istniejące już odcinki: północny – od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego (18,7 km, oddane we wrześniu 2023 r.) – i południowy – w kierunku węzła Widoma (13,1 km, udostępniony w październiku 2021 r.). W rezultacie teraz od Widomej, na północ od Krakowa, kierowcy mają do dyspozycji blisko 260 km nieprzerwanej drogi ekspresowej do Warszawy.

Podróż pomiędzy Warszawą i Krakowem zajmie niemal dwa razy krócej niż w czasach funkcjonowania starej drogi DK7 prowadzącej przez Radom i Kielce.

W budowie jest jeszcze odcinek Widoma–Nowa Huta. natomiast brakująca wylotówka z Krakowa na południe – S7 na odcinku do Myślenic – dopiero opracowywane są warianty jego przebiegu. Obecny dwujezdniowy wylot z Krakowa jest obciążony ruchem tranzytowym, turystycznym i lokalnym. Na całej jego długości występują ostre zakręty, kolizyjne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Już teraz jeździ tamtędy do blisko 60 tys. pojazdów na dobę, a prognozy wskazują, że ruch będzie się tam zwiększać.