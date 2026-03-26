Z tego artykułu dowiesz się: Kto będzie zarządzał regionalnymi funduszami europejskimi w nowej perspektywie budżetowej.

Jakie argumenty przemawiają za utrzymaniem dotychczasowego modelu zarządzania środkami unijnymi.

Jakie priorytety inwestycyjne Polska przedstawiła w swojej strategii dotyczącej funduszy europejskich.

Jakie znaczenie ma Konwent Marszałków dla współpracy samorządów z administracją państwową.

– To znaczy, że sami zdecydujemy o 44 proc. środków, które spłyną z Komisji Europejskiej do Polski. Ta decyzja wychodzi naprzeciw sprawdzonej praktyce, że samorządy najlepiej wiedzą, czego najbardziej potrzebują ich mieszkańcy, bo są ich najbliżej – mówi Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego.

Konwent w Głuchołazach – rozmowy o przyszłości i solidarności

Marszałkowie 16 województw spotkali się w Podlesiu w gminie Głuchołazy na konwencie, podczas którego rozmawiali o najważniejszych dla regionów sprawach. Kluczowym tematem była kolejna perspektywa unijnego finansowania na lata 2028–2034.

– To spotkanie ma również wymiar symboliczny. Odbywa się w gminie Głuchołazy – na terenach dotkniętych powodzią. To ważne, by nie tylko rozmawiać o przyszłości, ale też pokazać, jak została wykorzystana pomoc, i podziękować za solidarność, która wtedy połączyła samorządy z całej Polski – mówił Szymon Ogłaza, marszałek Opolszczyzny.

Dodał, że to właśnie w takich miejscach jeszcze wyraźniej widać sens wspólnego działania i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. – Kwestia wydatkowania pieniędzy przez regiony naprawdę jest efektywna i powinna pozostać niezmienna – podkreślił.

Pieniądze przewidziane dla Polski w nadchodzącej perspektywie unijnej to niemal 500 miliardów złotych. – Nie wyobrażam sobie, by w tej kluczowej kwestii nie było ścisłej współpracy na linii rząd–samorząd – zaznaczyła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Dodała, że Polska przedstawiła już w Brukseli swoją strategię, wskazując kluczowe priorytety inwestycyjne. – To bezpieczeństwo, demografia oraz rozwój gospodarczy, który w żadnym razie nie będzie już oparty na taniej sile roboczej – zaznaczyła.

Wyzwania: bezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe

Poza funduszami unijnymi w perspektywie 2028–2034, na konwencie marszałków poruszano także takie tematy jak rozwój obszarów wiejskich, transport publiczny oraz inwestycje infrastrukturalne, w tym plany budowy drogi ekspresowej S15. Marszałkowie debatowali także o zagrożeniach hybrydowych, cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwie.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz dodał, że podczas konwentu dyskutowano też o przyszłości, wyzwaniach oraz potencjale rozwojowym Polski – zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Zwrócił uwagę, że zagrożenia hybrydowe są już rzeczywistością w Unii Europejskiej. – To akty terroru, takie jak ataki na infrastrukturę kolejową, próby wykolejenia pociągów czy podpalenia. To również cyberataki, jak ten, który niedawno sparaliżował pracę Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie – przypomniał.

Zapowiedział, że także samorządy potrzebują skutecznej ochrony infrastruktury publicznej przed terroryzmem. A chodzi o wodociągi, transport czy szpitale. – Infrastruktura, za którą odpowiadamy my, władze lokalne i regionalne. Bezpieczeństwo wewnętrzne zaczyna się na poziomie lokalnym – dodał marszałek.

Wspólny głos regionów i konkretne inwestycje

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki podkreślił, że Konwent Marszałków to ważna platforma współpracy samorządów z administracją państwową. – Rozmawialiśmy konkretnie m.in. o przyszłości funduszy unijnych po 2027 r. rozwoju obszarów wiejskich, zagrożeniach hybrydowych oraz roli transportu publicznego – wyliczał.

Zwrócił również uwagę na konieczność realizacji strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. – Poruszyłem temat budowy drogi S15 – kluczowej trasy łączącej północ i południe kraju, od Olsztyna po Opole przez Inowrocław, Toruń i Brodnicę. To inwestycja istotna dla ponad 1,5 mln mieszkańców i powinna znaleźć się w planach rozwoju państwa – podkreślił marszałek Całbecki.