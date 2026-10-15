Spośród 50 drzew, które już dziś rosną na krakowskim Rynku, 28 jest w dobrym stanie, 12 w średnim, a 10 w złym
Plan zakłada pojawienie się nowych drzew, ale zanim sadzonki trafią do ziemi, konieczne będzie przygotowanie dla nich odpowiednich warunków. Wybrany został już wykonawca realizacji. Jeżeli nie będzie odwołań, umowa z nim ma być wkrótce podpisana.
Zakres zamówienia o wartości niemal 3 mln zł obejmuje prace budowlane, nasadzenia oraz wieloletnią opiekę nad drzewami, przewidzianą do 2031 r. Na wykonanie robót i posadzenie zieleni wykonawca będzie miał 580 dni od podpisania umowy.
Wśród drzew przewidzianych do nasadzeń znalazły się robinie białe odmiany „Unifoliola”, klony polne „Elsrijk”, dęby szypułkowe „Monument”, a także lipy drobnolistne i srebrzyste. Dobór gatunków przygotowano z myślą o wymagających warunkach panujących w ścisłym centrum Krakowa, gdzie drzewa muszą radzić sobie w przestrzeni zdominowanej przez kamienną nawierzchnię.
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Według dokumentacji opracowanej przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej projekt obejmuje działania przy 30 drzewach, w tym 18 nowych nasadzeń. Nie chodzi wyłącznie o zwiększenie liczby roślin, ale również o stworzenie lepszych warunków dla tych drzew, które już rosną na płycie Rynku. Przeprowadzona wcześniej ekspertyza wykazała, że spośród 50 drzew 28 jest w dobrym stanie, 12 w średnim, a 10 w złym.
Największa część przedsięwzięcia pozostanie niewidoczna dla przechodniów. Każde drzewo ma otrzymać specjalnie przygotowaną podziemną przestrzeń, która zapewni korzeniom dostęp do wody i powietrza. Zaplanowano konstrukcje chroniące strefę korzeniową przed nadmiernym naciskiem, a także rozwiązania ułatwiające nawadnianie.
Ważnym elementem będzie też wykorzystanie deszczówki. Woda opadowa ma być kierowana bezpośrednio do miejsc, w których rosną korzenie, zamiast w całości trafiać do kanalizacji. Przygotowanie takich stanowisk wymaga rozebrania części nawierzchni i przebudowy fragmentów podziemnej infrastruktury, w tym sieci wodociągowych. Prace będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
Roboty mają być prowadzone etapami, tak aby ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców, turystów i organizatorów wydarzeń. W przypadku Rynku Głównego wyzwaniem jest pogodzenie prac ziemnych z codziennym funkcjonowaniem reprezentacyjnego placu oraz ochroną jego zabytkowego charakteru.
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