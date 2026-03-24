Zielone odpady też da się zagospodarować. Ale wcześniej potrzebne są inwestycje

Z kolei w stolicy co roku zbierane są dziesiątki tysięcy ton zielonych odpadów i bioodpadów. – W 2025 r. MPO odebrało od mieszkańców ok. 16,5 tys. ton odpadów zielonych i blisko 17 tys. ton bioodpadów – podaje Jakub Turowicz, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Roślinne odpady trafiają głównie do zakładu „Kampinoska”, gdzie powstaje kompost o nazwie „koMPOścik” – środek poprawiający strukturę i żyzność gleb. Warszawa jednak nie zamierza poprzestać na kompostowaniu. MPO zapowiada budowę pierwszej w województwie mazowieckim biogazowni, która będzie także największą w kraju. – Instalacja pozwoli przetwarzać około 80 tys. ton bioodpadów rocznie, w tym kuchennych i zielonych – mówi Jakub Turowicz.

A inni już stawiają takie instalacje

Kiedy Warszawa dopiero przygotowuje inwestycję, Bydgoszcz jest o krok dalej – tam biogazownia komunalna już powstaje. Przy ulicy Prądocińskiej, z dala od zabudowy mieszkaniowej, rozpoczęły się prace ziemne. Inwestycja warta jest ponad 129 mln zł, z czego 60 mln zł pokrywa dofinansowanie z NFOŚiGW. Biogazownia ma przetwarzać 45 tys. ton odpadów rocznie. W wyniku fermentacji beztlenowej powstanie biometan wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a ubocznym produktem będzie kompost o właściwościach nawozowych.

Budowa ma zakończyć się w połowie 2027 r., a udział w dostarczaniu surowca potwierdziło już kilkanaście okolicznych gmin. To przykład inwestycji, która łączy cele środowiskowe, energetyczne i ekonomiczne, przyczyniając się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Bardziej zaawansowana jest budowa biogazowni w Olsztynie. Tamtejszy Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi powoli kończy inwestycję. – Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2026 r., ale rozruch instalacji rozpoczniemy już w maju – mówi Paweł Gęsicki, rzecznik ZGOK. Koszt przedsięwzięcia wzrósł do 87 mln zł z powodu dodatkowych i zamiennych robót. Instalacja ma przetwarzać do 30 tys. ton bioodpadów rocznie – głównie kuchennych z terenów 37 gmin należących do spółki. Co ważne, technologia beztlenowego przetwarzania umożliwi również zagospodarowanie odpadów pochodzenia zwierzęcego, co do tej pory nie było możliwe.