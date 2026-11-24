Z tego artykułu dowiesz się: Z jakimi wyzwaniami budżetowymi mierzą się małe gminy, których dochody spadają wbrew ogólnym trendom.

Dlaczego brak zadłużenia nie zawsze chroni samorząd przed stagnacją i ograniczeniem kluczowych inwestycji.

Jak specyfika lokalnej gospodarki i położenie geograficzne generują koszty nieujęte w oficjalnych budżetach.

Jakie strategie przyjmują samorządy, by realizować inwestycje mimo rosnącej presji finansowej.

A wydatki często rosną. – Uważamy za konieczne wprowadzenie systemowych rozwiązań wspierających małe miasta przygraniczne, uwzględniających ich niski potencjał dochodowy, niekorzystną sytuację demograficzną i szczególne uwarunkowania geograficzne – mówi Katarzyna Sienkiewicz z Urzędu Miasta Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim.

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Bez zadłużenia, ale z coraz mniejszymi możliwościami

Gmina Rusinów położona jest w centralnej części powiatu przysuskiego, na południowo-zachodnim krańcu województwa mazowieckiego. Zajmuje powierzchnię 82,93 km kw i liczy około 4600 mieszkańców, co daje przeciętną gęstość zaludnienia na poziomie 57 osób na km kw. Należy do najbiedniejszych gmin w Polsce. I wcale nie z powodu zadłużenia.

W Rusinowie problemem jest kurcząca się przestrzeń finansowa. Gmina planuje w 2027 r. dochody niższe o około 13 proc., a wydatki niższe o około 7 proc. Oznacza to, że samorząd nie będzie mógł swobodnie rozwijać usług ani zwiększać skali inwestycji. Będzie musiał raczej chronić to, co już ma.

– Dochody gminy Rusinów w 2027 roku, zgodnie z projektem budżetu, będą niższe o około 13 proc. niż w roku bieżącym. Nie posiadamy zadłużenia i w 2027 roku nie planujemy się zadłużać – przekazała nam Monika Wasilewska z Urzędu Gminy w Rusinowie.

Na inwestycje przewidziano 8,67 mln zł – mniej niż w bieżącym roku. Największym zadaniem pozostaje budowa kanalizacji w Grabowej, której koszt wynosi 3,88 mln zł.

Poza tym gmina planuje budowę windy dla osób z niepełnosprawnościami oraz boiska przy szkole. Winda będzie kosztować ponad pół miliona złotych, a boisko – dwa razy tyle. To inwestycje potrzebne, jednak przy kurczącym się budżecie realizacja każdej z nich oznacza konieczność rezygnacji z innych wydatków.

Drogi, fermy i brak rekompensaty

Gmina Rościszewo także leży na Mazowszu, w powiecie sierpeckim. Jej budżet jest niemal zrównoważony. Dochody w 2027 r. mają wynieść 28,2 mln zł i pozostaną na poziomie zbliżonym do tegorocznego. Wydatki sięgną 28,39 mln zł, a ich poziom również nie zmieni się znacząco.

Jednak realne problemy zaczynają się poza arkuszem budżetowym. – Gmina ponosi koszty budowy i naprawy dróg niszczonych przez ciężki transport pasz i żywca oraz zmaga się z protestami mieszkańców z powodu uciążliwości zapachowych, nie mając z tego tytułu rekompensaty w budżecie – podkreśla Romana Hoffman, sekretarz gminy.

Dodaje, że potrzebne są zmiany systemowe i odpowiednie przepisy wprowadzające limity powierzchni ferm oraz obsady zwierząt, powyżej których gospodarstwa byłyby traktowane jak przedsiębiorstwa przemysłowe.

Rościszewo, w przeciwieństwie do Rusinowa, ma również problem z zadłużeniem. W przyszłym roku dług jeszcze wzrośnie. – Przewidywane zadłużenie na 2027 rok wyniesie 4 mln 932 tys. zł. Obsługa długu to około 220 tys. zł – wylicza Romana Hoffman.

Nie jest to kwota, która paraliżuje budżet, ale w małej gminie oznacza mniej pieniędzy na inwestycje. W przyszłym roku będzie to zaledwie 2,51 mln zł, mniej niż w bieżącym roku. Samorząd będzie kontynuował budowę boiska i realizację programu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Choć deficyt rośnie, inwestować trzeba

Górowo Iławeckie wybiera inną strategię. Mimo planowanego deficytu w wysokości około 4,3 mln zł miasto zwiększa wydatki i zamierza przeznaczyć na inwestycje 9,28 mln zł.

Samorząd argumentuje, że bez przebudowy dróg, budowy parkingów i termomodernizacji przedszkola nie uda się nadrobić wieloletnich zaległości infrastrukturalnych.

Planowane dochody miasta na 2027 rok wynoszą 39 mln zł. Będą o ponad 3,5 mln zł, czyli około 9,9 proc., wyższe niż w tym roku. Z kolei wydatki zaplanowano na poziomie niemal 43,2 mln zł. Oznacza to wzrost o 7,4 mln zł, czyli około 20 proc. w stosunku do planu na 2026 rok. Planowany deficyt ma wynieść 4 mln 295 tys. zł.

Katarzyna Sienkiewicz z Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim przyznaje, że nawet najlepiej zarządzany samorząd nie jest w stanie samodzielnie pokonać barier wynikających z położenia i struktury lokalnej gospodarki.

Górowo Iławeckie położone przy granicy z Rosją ma obiektywnie ograniczone możliwości przyciągania inwestorów, tworzenia miejsc pracy i pozyskiwania nowych mieszkańców. Dlatego nawet wzrost dochodów o blisko 10 proc. nie rozwiązuje problemów strukturalnych. Baza podatkowa pozostaje słaba, a koszty utrzymania infrastruktury i usług publicznych rosną niezależnie od kondycji lokalnej gospodarki.

Górowo Iławeckie od lat należy do samorządów o najniższym potencjale dochodowym w Polsce. Według danych Ministerstwa Finansów indywidualny wskaźnik zamożności miasta na 2026 r. jest trzecim od końca wśród gmin miejskich.

– Pomimo tak ograniczonych możliwości finansowych od dwóch dekad konsekwentnie wykorzystujemy dostępne środki zewnętrzne, przede wszystkim fundusze europejskie, aby nadrabiać zaległości infrastrukturalne wynikające ze zniszczeń II wojny światowej i wieloletnich zaniedbań okresu powojennego – mówi Katarzyna Sienkiewicz.