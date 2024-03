Jak miasta zachęcają, by płacić w nich podatki? Można wygrać nawet samochód

Kuszą i te największe aglomeracje i całkiem małe miasta. A chodzi o pieniądze. - W Krakowie kwota z wpływów PIT jest spora, gdyż stanowi około 25 proc. rocznego budżetu miasta. Na koniec 2022 roku wpływy z tego tytułu zasiliły kasę miasta kwotą 2 mld 18 mln zł. Było to możliwe dzięki 677 259 osobom, które rozliczyły podatek dochodowy w Krakowie – przekazał krakowski magistrat. Jeden podatnik wniósł do miejskiego budżetu rocznie średnio prawie 3 tys. zł.

Reklama

Wpływy z podatku PIT to pieniądze na rozwój miasta

Samochód hybrydowy oraz piętnaście nagród pieniężnych o wartości od tysiąca do dwóch tysięcy zł czekają na zwycięzców tegorocznej edycji miejskiej loterii „Rozlicz PIT w Lublinie". Mogą w niej wziąć udział wszyscy, którzy rozliczą swój podatek dochodowy za 2023 rok w tym mieście. Do wygrania będzie samochód hybrydowy Toyota Yaris o wartości 93 tys. zł, pięć nagród pieniężnych po 2 tys. zł oraz dziesięć nagród po tysiąc złotych. Na zgłoszenia podatników miasto czeka do 1 czerwca.

- W tym roku ponownie zachęcamy wszystkich do udziału w miejskiej loterii „Rozlicz PIT w Lublinie". - To szansa na wygranie cennych nagród, ale i konkretne wsparcie finansowe dla miasta. Dzięki temu, wypracowane przez nas dochody, wracają do Lublina i trafiają do naszych szkół i przedszkoli, finansują poprawę miejskiej infrastruktury, w tym dróg i chodników czy utrzymanie zieleni. Rozliczając podatki w naszym mieście, mamy realny wpływ na jego rozwój - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Zwycięzców miejskiej loterii poznamy 20 czerwca.

Do 31 maja trwa stołeczna loteria PIT-owa. Osoby, które wskażą Warszawę jako miejsce rozliczenia podatki mogą wziąć udział w loterii i wygrać samochód elektryczny, elektryczny rower, a do rozlosowania jest pięć czy jedną z 50 kart miejskich. By wziąć udział w loterii wcale nie trzeba być zameldowanym na terenie miasta. Wystarczy wskazać Warszawę jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT za 2023 oraz najpóźniej do 31 maja wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie placpitwwarszawie.pl.