Rady poparły wykonanie samorządowych budżetów. Jednak nie wszędzie

Co to oznacza? - Rada gminy może, ale nie musi w takim przypadku podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Decyzja w tym zakresie pozostawiona jest do jej samodzielnego uznania przez radnych – tłumaczy Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy w Poznaniu.

Budżety dobrych zmian

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk otrzymał w czwartek absolutorium i wotum zaufania od miejskich radnych. Głosowania odbyły się po dyskusjach na temat raportu stanu miasta czy wykonania budżetu za 2023 roku. – Ubiegłym rok był trudny, ale daliśmy radę – mówił prezydent Żuk. Dodał, że Urząd Miasta rzetelnie przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu, a Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła do tego sprawozdania swoją opinię, biegły rewident również.

Również prezydent Wrocławia uzyskał absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu. Za głosowało 24 radnych, 1 radny był przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. - Radni przyjęli raport o stanie gminy za 2023 rok. Jestem za to ogromnie wdzięczny - to przede wszystkim praca moich koleżanek i kolegów z urzędu, jednostek oraz spółek miejskich. Wrocław rozwija się, rozbudowuje i chcemy pozostać w tym trendzie dobrych zmian - mówił prezydent Sutryk.

Czytaj więcej Społeczności lokalne Milanówek idzie do urn. Mieszkańcy odwołają burmistrza? Już po raz drugi w tej kadencji w Milanówku odbędzie się w niedzielę referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Piotra Remiszewskiego. Tym razem z inicjatywy części radnych, którzy w lipcu nie udzielili włodarzowi absolutorium.

Także Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, otrzymał od rady miasta wotum zaufania oraz absolutorium. Radni uznali w ten sposób, że stolica Wielkopolski jest dobrze zarządzana, a jej budżet - prawidłowo wykonany. - Raport o stanie miasta wskazuje, że możemy być dumni z poznańskiej przedsiębiorczości - mówił podczas sesji Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Mamy najniższą stopę bezrobocia wśród największych polskich miast, a pod względem PKB per capita zajmujemy drugie miejsce po Warszawie.