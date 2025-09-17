Aktualizacja: 17.09.2025 21:15 Publikacja: 17.09.2025 09:48
W całym kraju, po zakończeniu mrożenia cen ciepła, podwyżki cen mogą wynieść średnio ok. 20 proc. już od najbliższego okresu grzewczego
Foto: Adobe Stock
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy przedłożoną przez Węglokoks Energia ZCP, która pozwala ograniczyć skalę wzrostu opłat za ciepło w Rudzie Śląskiej zasilanych z systemu ciepłowniczego Mikołaj-Wirek – średnia cena dostawy spadnie z 255,31 zł/GJ do 209,88 zł/GJ. To i jak mniej niż oczekiwano, bo przy wcześniejszej taryfie, już bez mrożenia cen ciepła, podwyżki mogły sięgnąć 90 proc. Plany te stawiały Rudę Śląską niemal w roli symbolu podwyżek cen ciepła w Polsce po zakończeniu mrożenia cen, których obawiają się mieszkańcy.
– Wypracowaliśmy rozwiązanie, które ogranicza wzrost opłat i w efekcie oznacza niższe koszty ogrzewania dla odbiorców końcowych – wskazuje Łukasz Kozakowski, wiceprezes ds. finansów Węglokoks Energia ZCP. – Nowa taryfa to kompromis, który odpowiada na aktualne uwarunkowania rynku, pozwala ograniczyć wzrost opłat i jednocześnie zapewnia stabilne funkcjonowanie systemu ciepłowniczego – dodaje Maciej Sołtysik, prezes firmy.
Nowa taryfa obowiązywać będzie od 1 października br., a więc od rozpoczęcia okresu grzewczego w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat zostaną przekazane mieszkańcom przez administratorów budynków i spółdzielnie.
Przypomnijmy, że 30 czerwca zakończył się okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do opłat za ciepło. Mimo tego, że taryfy dostawców nie uległy zmianie, wygaśnięcie tarczy ochronnej spowodowało istotny wzrost zaliczek na ogrzewanie. Problem ten wg danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie dotyczy całej Polski, a realne wzrosty cen dotknęły 56 proc. systemów ciepłowniczych. Odczuwalny dla mieszkańców wzrost cen ciepła wg danych Izby wyniósł od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w zależności od lokalizacji czy stosowanej przy produkcji ciepła technologii oraz rodzaju paliwa.
Właśnie w obniżeniu ceny dostaw paliwa produkcyjnego zarząd Węglokoks Energia ZCP widzi możliwość zmniejszenia cen ciepła dostarczanego dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Dotychczasową umowę z dostawcą gazu poprzednicy obecnego zarządu podpisali w 2022 r., w czasie gwałtownego skoku cen energii po agresji Rosji na Ukrainę.
W całym kraju, po zakończeniu mrożenia cen ciepła, podwyżki cen mogą wynieść średnio ok. 20 proc. już od najbliższego okresu grzewczego. Dla najuboższych rząd przygotował tzw. bon ciepłowniczy. Ustawę w tej sprawie niedawno przyjął Sejm. Teraz zajmie się nią Senat, a następnie prezydent.
