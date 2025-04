Jarmarki wielkanocne: w tym roku więcej rzemiosła, mniej „chińszczyzny”

Kilkudniowe targi zaplanowały też m.in. Katowice, Nowy Sącz i Wrocław. We Wrocławiu odbędzie się kilka imprez, na których każdy zaopatrzy się we wszystko, co na Wielkanoc może być potrzebne. Na placu Nowy Targ do 18 kwietnia trwać będzie Jarmark Wielkanocny, gdzie lokalni wystawcy z Dolnego Śląska zaprezentują produkty regionalne. Ale tylko 12 kwietnia na terenie zielonym Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Zwycięskiej odbędzie się prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych oraz lokalny jarmark z produktami wielkanocnymi. Kupić będzie można wszystkie potrzebne na święta rzeczy, a dodatkowo też zainspirować się różnymi dekoracjami. Dla najmłodszych będą organizowane konkursy oraz warsztaty. Dla wszystkich odbędzie się konkursy na najładniejszą palmę i pisankę wielkanocną. W planach są też występy zespołów ludowych.

Jarmark na Rynku w Katowicach trwa od początku kwietnia, a zakończy się w lany poniedziałek. Kramy oferują m.in. tradycyjne wędliny śląskie, litewskie przysmaki, wiele rodzajów chleba na zakwasie a także domowe konfitury. Oczywiście jest i wielkanocne rękodzieło: zające z siana, mnóstwo różnego rodzaju pisanek.

Nowosądecki Jarmark Wielkanocny potrwa do niedzieli 13 kwietnia. Na płycie rynku odwiedzający znajda kolorowe stoiska rękodzielnicze i punkty gastronomiczne. Dla najmłodszych będą animacje, warsztaty i konkursy na najpiękniejszą palmę. A osoby posiadające Kartę Nowosądeczanina otrzymają darmowy posiłek.