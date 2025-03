– Wszystko wskazuje na to, że 2025 będzie rokiem dużej zmienności cen żywności. Wynika to z wielu czynników, m.in. nadzwyczajnych okresów pogodowych. Początek roku przyniósł już mocny wzrost cen żywności, co będzie stanowić dodatkowy czynnik kosztotwórczy w kolejnych miesiącach – tłumaczy Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych Akademii WSB.

Ile kebabów można kupić w Polsce za pensję minimalną?

Indeks Pyszne.pl bywa porównywany do Wskaźnika Big Maca, stanowiąc w pewnym sensie jego polski odpowiednik. Dzięki Indeksowi jesteśmy bowiem w stanie wyliczyć choćby, ile najpopularniejszych dań można kupić za pensję minimalną. Przykładowo za minimalne wynagrodzenie w styczniu 2025 r. można było nabyć 156 kebabów, a więc tyle samo, co w styczniu 2021 r., ale już więcej niż w styczniu 2023 r. (132). Podobnie wygląda sytuacja z pizzą. W tym przypadku liczba ta wzrosła od 92 w 2019 r. do 119 w 2025 r.

Tak znaczący wzrost dostępności dań gotowych jest widoczny głównie w odniesieniu do wynagrodzenia minimalnego. Wynika to z dynamicznego wzrostu płacy minimalnej w ostatnich latach. Dania gotowe stały się więc bardziej dostępne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, poszerzając grono potencjalnych konsumentów.

Z drugiej strony osoby o wyższych dochodach wciąż nie odzyskały siły nabywczej z 2019 r. Wzrost cen okazał się w większości przypadków wyższy niż wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo w styczniu 2019 r. za przeciętne wynagrodzenie można było kupić 307 kebabów, gdy obecnie – 284 kebaby. W kilku przypadkach (kebab należy do nich) ostatnie miesiące przyniosły jednak poprawę. Na początku 2024 r. można było kupić o dwa kebaby mniej niż obecnie.

– W 2025 r. rosnące koszty pracy i produktów spożywczych pozostają głównymi wyzwaniami dla restauratorów. Mimo to nie dostrzegamy negatywnych zmian na rynku – jest on raczej stabilny, a wyzwania są przewidywalne, więc patrzymy w przyszłość raczej optymistycznie. Ważną rolę w prowadzeniu restauracji odgrywa także współpraca z platformami takimi jak Pyszne.pl, ponieważ umożliwiają one szybsze i skuteczniejsze dotarcie do szerszego grona klientów – komentuje Akshay Pasrija, właściciel restauracji Curry Masala.